Belastingtip voor AOW’ers wiens partner in 2016 is overleden

Wat gaat er mis?

Je krijgt alleenstaande-ouderenkorting alleen als je in de belastingaangifte ‘ja’ antwoordt op de vraag: ‘Had je recht op AOW voor alleenstaanden?’

Die vraag mag je als AOW’er altijd met ‘ja’ beantwoorden in de aangifte over het jaar van overlijden van je partner. Het is namelijk voldoende dat je een deel van het jaar recht had op AOW voor alleenstaanden. Je mag zelfs 'ja' antwoorden als je partner op 31 december overleden is.

Deze vraag wordt na overlijden van de partner vaak ten onrechte met ‘nee’ beantwoordt. Dat is wel begrijpelijk.

Zeker bij overlijdens aan het eind van het jaar. Je hebt dan soms nog helemaal geen AOW voor alleenstaanden ontvangen. Maar dat is geen bezwaar. Het gaat erom dat je recht moet hebben gehad op AOW voor alleenstaanden. En zelfs bij een overlijden op 31 december had je heel december al recht op AOW voor alleenstaanden.