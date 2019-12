Maak bezwaar tegen vermogensheffing 2017

Ben je het niet eens met de belasting over je vermogen in 2017? Maak dan op tijd bezwaar.

De staatssecretaris van Financiën heeft de bezwaren tegen de vermogensrendementsheffing 2017 als massaal bezwaar aangewezen. Je kunt meeliften op de eventueel positieve uitkomst van de massaalbezwaarprocedure als je op tijd bezwaar hebt gemaakt. Dit betekent dat je binnen 6 weken na de datum op je definitieve aanslag bezwaar moet maken bij de Belastingdienst. Is je definitieve aanslag gedateerd vóór 1 juni, dan was je bezwaarschrift ook nog op tijd als dit vóór 15 juli door de Belastingdienst is ontvangen.

Onrealistisch rendement

De Bond voor Belastingbetalers stapt naar de rechter om de vermogensrendementsheffing over 2017 aan te vechten. Ook na de wijziging in de box 3-regels per 1 januari 2017 rekent de fiscus voor de belasting over je vermogen met meer rendement dan je daadwerkelijk met je spaargeld haalt. De Belastingdienst gaat bijvoorbeeld uit van 1,63% rente op je spaargeld. De Bond voor Belastingbetalers heeft een standaard bezwaarschrift opgesteld die je kunt gebruiken als je het oneens bent met de Belastingdienst. Ook advieskantoor PWC heeft een model bezwaarschrift opgesteld.

Inbreuk op eigendom

De staatssecretaris heeft aangegeven dat alleen bezwaren die gaan over de vraag of de box 3-heffing een inbreuk is op het algemene eigendomsrecht kunnen meedoen met de massaalbezwaarprocedure. Elke belastingplichtige heeft recht op bescherming van zijn of haar eigendom (in dit geval vermogen). De heffing over vermogen mag in het algemeen niet buitensporig zijn.

Andere bezwaren

Als er ook andere bezwaren in het bezwaarschrift staan, krijg je op dat deel een aparte uitspraak van de fiscus. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als de inspecteur is afgeweken van de aangifte en je het ook daarmee oneens bent. Maar ook als in je bezwaarschrift staat dat er door de box 3-heffing sprake is van een individuele buitensporige last. In zo’n geval is het mogelijk dat je nog een brief van de Belastingdienst krijgt om je bezwaar te onderbouwen. Je moet dan uitleggen waarom de box 3-heffing in jouw geval buitensporig hoog is. Over de vorige jaren heeft de rechter maar in een paar concrete gevallen geoordeeld dat daarvan sprake is.

Massaal bezwaar

Tegen de hoogte van de heffing tot en met 2016 loopt al een massaalbezwaarprocedure.Over deze procedures zal de hoogste rechter zich binnenkort buigen. Als de Hoge Raad vindt dat het rekenen met een rendement van 4% onterecht is geweest, past de Belastingdienst alle aanslagen met een datum van 14 mei 2015 of later automatisch aan. Je hoeft voor die jaren niet zelf bezwaar te hebben gemaakt.

