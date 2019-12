In de webwinkel: boek Belastingtips voor 50+

Nieuws|De herziene editie van het boek Belastingtips 50+ is nu te bestellen in onze webwinkel. Deze uitgave van de Consumentenbond geeft praktische fiscale tips waarmee 50+’ers meer uit hun vermogen, pensioen en nalatenschap kunnen halen.

Als 50+'er stop je waarschijnlijk met een jaar of 10 met werken. Hoe zie je je pensioen voor je? Sluit jouw financiële plaatje daarop aan? Is bijsturing nodig? Om nu de juiste financiële keuzes te kunnen maken, is het belangrijk te weten hoe het zit met sociale zekerheid en pensioenregelingen. Het boek Belastingtips voor 50+ geeft hierover nuttige fiscale informatie met praktische tips. Met dit handige naslagwerk houd je je financiële toekomst zoveel mogelijk in eigen hand.

Inhoud Belastingtips voor 50+

Praktische tips om meer te halen uit je vermogen, pensioen en een nalatenschap.

Uitleg over fiscale regelingen voor ouderen.

Veel handige rekenvoorbeelden.

