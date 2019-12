Fout in aangifteprogramma bij buitenlandse uitkering

Nieuws|Let op als je een buitenlandse uitkering hebt genoten en daarbij kosten hebt afgetrokken. Er zit een fout in het aangifteprogramma van de Belastingdienst, waardoor de kosten niet in mindering worden gebracht. Dit wordt hersteld op 15 april.

Het gaat bijvoorbeeld om een lijfrente- of bijstandsuitkering uit het buitenland. De Consumentenbond kaartte de fout aan bij de Belastingdienst na onderzoek op basis van een signaal van een consument. Hij ontving een uitkering uit het buitenland en gaf dat op bij ‘pensioen en andere uitkeringen’. De aftrekbare kosten die hij opvoerde kwamen niet in mindering op deze uitkering. Een fout in het aangifteprogramma, erkende de woordvoerdster van Belastingdienst toen we het voorlegden. Het wordt aangepast in het programma en er is een bericht op de website van de Belastingdienst geplaatst.

Aanpassing pas na 15 april

De Belastingdienst geeft aan dat deze fout pas per 15 april wordt aangepast in Mijn Belastingdienst. Voor die tijd is het af te raden om aangifte te doen als je een uitkering uit het buitenland hebt ontvangen en daarvoor kosten wil aftrekken. Wacht hier dus nog even mee. Heb je je aangifte al ingestuurd, houd dan het overzicht van de Belastingdienst in de gaten. Waarschijnlijk komt hierop later meer informatie te staan.

Aftrekbare kosten kun je maken om de buitenlandse uitkering te verkrijgen, te innen of te behouden. Bijvoorbeeld advocaat-, telefoon-, porto-, reis- en incassokosten.

