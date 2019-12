Correcties Belastinggids 2017

Helaas wordt de Belastinggids van de Consumentenbond wel eens ingehaald door de actualiteit. Na het drukken van de gids kunnen er nog wijzigingen worden doorgevoerd, die niet in de Belastinggids staan vermeld. We verzamelen de actualiteiten en verschrijvingen op deze pagina.

Kleding en beddengoed

Op pagina 128 staan bij 'Kleding en beddengoed' verkeerde bedragen vermeld. De juiste bedragen zijn:

Een vast aftrekbaar bedrag van €300 (en niet €310).

Als je uitgaven hoger waren dan €600 (en niet €620), kan €750 (en niet €775) worden afgetrokken.

Bezwaar en beroep voorlopige aanslag

Bij ‘Bezwaar en beroep’ op pagina 154 staat: ‘Tegen een voorlopige aanslag kan op dezelfde manier bezwaar en beroep aangetekend worden als tegen een definitieve aanslag (zie par. 11.7a). Voor het bestreden bedrag wordt automatisch uitstel van betaling verleend.’ Dit is onjuist.

Tegen een voorlopige aanslag kan geen bezwaar worden gemaakt. Ook kun je geen uitstel van betaling aanvragen voor een voorlopige aanslag over een lopend jaar. Wel kun je een ‘verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2017’ indienen als de schatting van de Belastingdienst niet in overeenstemming is met jouw eigen inkomstenverwachting voor dit jaar. Gebruik hiervoor het formulier in Mijn Belastingdienst.

Uitstel van betaling

Op pagina 160 ontbreekt bij ‘Uitstel van betaling’ deze laatste zin: ‘Uitstel aanvragen is helaas nooit mogelijk voor de voorlopige aanslag over het lopende jaar, maar wel voor de voorlopige aanslag over het jaar waarover al aangifte is gedaan’.

Bekijk ook: