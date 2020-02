Correcties Belastinggids 2020

Nadat de Belastinggids gedrukt is, kunnen er nog wijzigingen worden doorgevoerd die niet in de gids staan. We verzamelen de actualiteiten en verschrijvingen op deze pagina.

Parkeerkosten bij artsenbezoek

In paragraaf 7.3.5l (pagina 130) staat dat kosten van parkeren bij artsenbezoek worden meegeteld bij de totale vervoerskosten die als basis dienen voor de kilometerprijs. Afzonderlijke parkeerkosten zijn niet aftrekbaar. In voorgaande jaren was dit inderdaad het geval.

Je mag er nu ook voor kiezen om de parkeerkosten apart op te tellen bij de aftrekbare autokosten. Dat is vaak voordeliger. Je moet in dat geval de kilometerprijs berekenen zonder de parkeerkosten erin mee te nemen.

