Veelgestelde vragen over de Belastinghulp

Is de Belastinghulp veilig?

Via het gratis programma Connectwise kijkt een consulent van Cazis mee op je laptop of pc. Nadat je een afspraak hebt gemaakt met een consulent krijg je een persoonlijke code waarmee je Connectwise toegang geeft tot je computer. De consulent die meekijkt ziet alleen wat jij zelf ook op het scherm ziet en heeft dus geen toegang tot andere bestanden op je pc of laptop. Je privacy is hiermee volledig gewaarborgd. Na het gesprek sluit je zelf de sessie af en kan de consulent niet meer meekijken.

Welke gegevens heb ik nodig?

Nadat je een afspraak hebt gemaakt met een consulent van Cazis krijg je een e-mail met informatie over de afspraak. Daarin staat welke je gegevens je nodig hebt.

Welke gegevens moet je bij de hand hebben bij de aangifte?

Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt?

De gegevens die je invult gebruiken wij alleen voor een afspraak voor de hulp bij je aangifte.

Wat gebeurt er met mijn belastingaangifte?

Je verstuurt je belastingaangifte naar de Belastingdienst. De consulent bewaart je aangifte niet.

Werkt de consulent voor de Belastingdienst?

Nee, de consulenten werken bij Cazis en zijn niet verbonden aan de Belastingdienst.

Controleert de consulent of ik geld terugkrijg?

Nee, de consulent controleert niet of je het geld dat je terugkrijgt van de Belastingdienst echt ontvangt. Dit blijft je eigen verantwoordelijkheid.

Krijg ik hulp met een betalingsregeling?

Ja, de consulent kan je helpen met bezwaarschriften, betalingsregelingen en verzoeken tot kwijtschelding bij de Belastingdienst.

Wat valt er onder 1 jaar garantie?

Tot 1 jaar na je aangifte mag je de consulent benaderen met een vraag over je aangifte. Bijvoorbeeld als je een vraag van de Belastingdienst krijgt over de aangifte die je samen met de consulent hebt ingevuld.

Krijg ik als zzp'er ook belastinghulp?

Wij helpen alleen particulieren met hun belastingaangifte en geen bedrijven en zzp'ers.

Kan ik een afspraak wijzigen?

In de bevestigingsmail staat een link waarmee je je afspraak kunt verzetten. Doe je dit vóór 17 uur op de dag voorafgaand aan je afspraak dan is dit kosteloos. Dit geldt ook als je de afspraak afzegt.

Kan ik ook langskomen?

Nee, je krijgt telefonisch hulp bij het invullen van je belastingaangifte.

