Fiscale wijzigingen 2021

3 highlights uit het artikel

1. Wijzigingen doorgerekend

We sommen de belangrijkste fiscale wijzigingen per 1 januari 2021 voor particulieren op. En we leggen ze uit. We hebben bij iedere wijziging doorgerekend wie erdoor geraakt wordt en hoeveel. Soms levert dat verrassende inzichten op.

2. Belasting daalt

Volgend jaar hoeven veel minder mensen belasting te betalen over hun vermogen. Bovendien betalen de meeste mensen volgend jaar minder belasting over hun pensioen of salaris. Kijk of en hoeveel jij erop vooruit gaat.

3. Hypotheekrenteaftrek in 2021

Voor de meeste mensen stijgt volgend jaar het belastingvoordeel voor de eigen woning. Wij vertellen precies voor wie dat geldt. En we geven een beeld van hoeveel voordeel je kunt hebben.