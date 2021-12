Fiscale wijzigingen 2022

Let op! Een deel van deze wetsvoorstellen is op Prinsjesdag pas aangekondigd. Die moeten nog worden aangenomen door de Eerste Kamer. Het kan dat een of meer van de voorgestelde wijzigingen niet doorgaan.

Belasting over je inkomen

Dit jaar verandert er bijna niets in de belastingtarieven en de belastingschijven. Dat is wel even rustig na de forse veranderingen in de afgelopen jaren.

Toch verandert de inkomstenbelasting wel voor veel mensen. Zelfs als zij geen aftrekposten hebben. Dat komt door aanpassingen in de regels voor een paar heffingskortingen. Dat zijn bedragen die aan het eind van je belastingaangifte van de te betalen belasting worden afgetrokken. Netto belastingkortingen dus.

Er zijn verschillende heffingskortingen. Welke je allemaal krijgt, hangt af van je situatie. We bespreken hieronder alleen de 2 heffingskortingen die flink veranderen.

Aftrekposten

Er zijn 3 belangrijke wijzigingen op komst met betrekking tot aftrekposten

Belastingtarief bezit eigen woning daalt

Huiseigenaren betalen een lager belastingtarief voor het bezit van hun woning. Dat heet het eigenwoningforfait. Deze belasting daalt van 0,5% naar 0,45% van de woningwaarde.

Vermogensheffing

De vermogensrendementsheffing daalt in 2022. De vrijstelling voor box 3-vermogen stijgt namelijk iets en de tarieven dalen juist een beetje.

Of je dat als voordeel moet zien is maar de vraag. Je 'ontvangt' inmiddels negatieve rente op spaargeld in veel gevallen. In dat licht is de zogenaamde ‘vermogensrendementsheffing’ steeds idioter. Wie al zijn geld op een spaarrekening heeft staan, heeft geen (positief) rendement.

Vrijstelling en tarieven vermogensheffing

2022 2021 vrijstelling €50.650 €50.000 Tarief 1e trede 0,56% 0,59% berekend over €50.650 –

€101.300

€50.000 - €100.000 Tarief 2e trede €1,35% 1,4% berekend over €101.300 - €1.013.000 €100.000 - €1.000.000 Tarief 3e trede 1,71% 1,76% berekend over alles boven

€1.013.000

alles boven

€1.000.000



Toepassing eigenwoningregeling bij partners

De regels voor partnerschapssituaties worden rechtvaardiger. Het gaat wel over heel specifieke gevallen. De meeste woningbezitters zullen hier dus niets van merken in 2022.

Nu krijgt de langstlevende partner de eigenwoningreserve van de overleden partner. Dit beperkt je als langstlevende partner in het bedrag waarover je bij een nieuwe hypotheek rente kan aftrekken. Vanaf 2022 verandert dit. De eigenwoningreserve van de overledene gaat dan niet meer over op de andere fiscale partner.

Gehuwden delen nu nog automatisch naar rato van de huwelijksgemeenschap elkaars eigenwoningreserve. Ook als die voortkomt uit een eerdere woning van alleen jou of je partner. Vanaf 2022 wordt de eigenwoningreserve alleen nog verdeeld bij een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen. In andere situaties niet. De partner die geen vorige woning had, wordt niet meer beperkt in het aftrekken van hypotheekrente voor een volgende woning.

Elektrische auto van de zaak

De bijtelling voor de elektrische auto gaat in 2022 omhoog van 12% naar 16%. Deze 16% geldt alleen nog maar over de eerste €35.000. In 2021 gold het belastingvoordeel nog voor een cataloguswaarde tot €40.000. Is de waarde van de auto hoger? Dan betaal je over het resterende bedrag de normale 22% bijtelling.

De korting op de bijtelling is door deze aanpassingen in 2022 nog maar (maximaal) €2.100. Namelijk 6% van €35.000. In 2021 is die korting nog (maximaal) €4.000.

Het profijt dat je hebt van deze korting hangt af van je belastingtarief. Bij een inkomen tot ongeveer €69.000 is het voordeel van deze regeling netto €780 per jaar. Bij tenaamstelling van de auto in 2022. Bij een hoger inkomen is het netto voordeel €1040 per jaar.

Het bijtellingstarief blijft 5 jaar lang ongewijzigd. Vanaf het moment dat een auto voor het eerst op naam is gezet. Lease je 5 jaar lang? Dan bespaar je netto ongeveer €4000 inkomstenbelasting extra als je de auto voor 2022 in gebruik neemt.

Laatste snelle daling

Dit is de laatste jaarwisseling dat het voordeel van elektrisch leasen zo sterk daalt. Volgend jaar heeft het minder zin om haast te maken met een elektrische leaseauto. Voor 2023 en 2024 is aangekondigd dat het tarief 16% blijft. De korting geldt dan alleen over een iets lager bedrag (€30.000). Op 1 januari 2024 daalt de korting helemaal niet.

Alternatief: elektrische auto in privé

Er komt meer subsidie beschikbaar voor particulieren die een elektrische auto gaan kopen. Die subsidie was er in 2021 ook al. Het potje voor nieuwe auto’s was alleen al in een paar weken op. Er komen in 2022 veel meer mensen voor in aanmerking. Maar: de maximale subsidie per nieuwe auto daalt wel van €4000 tot €3350. Voor tweedehandsauto’s is en blijft er €2000 subsidie mogelijk.

Vergoeding voor thuiswerken

Vanaf 2022 mag je werkgever je een onbelaste vergoeding geven voor thuiswerken. Denk aan een vergoeding voor gas en elektriciteit, koffie en wc-papier. De vergoeding mag maximaal €2 zijn voor elke dag die je geheel of gedeeltelijk thuiswerkt. Deze vrijstelling is nieuw.

Vaste reiskostenvergoeding

Werk je 4 dagen waarvan je er 1 thuiswerkt? Dan mag je werkgever in 2021 je belastingvrij een vaste reiskostenvergoeding geven voor 4 reisdagen. Die regel werd jaren geleden ingevoerd om thuiswerken te stimuleren. Vanaf 1 januari 2022 vervalt deze mogelijkheid. Dan wordt de reiskostenvergoeding in dit voorbeeld beperkt tot 3 dagen.

Profiteer jij hier nu van en heb je nu 40 kilometer per dag woon-werkverkeer? Dan daalt je onbelaste vergoeding van €109 naar €90 per maand. Die €90 is dan al inclusief een dag thuiswerkvergoeding. Bij een langere reisafstand is de terugval nog groter.

Vrijstelling schenkbelasting

In 2022 mag je minder schenken aan anderen zonder dat daar schenkbelasting over wordt geheven.

Aan ieder van je kinderen mag je in 2021 belastingvrij tot €6.604 schenken. Dat wordt in 2022 €5677.

Aan anderen mag je in 2021 maximaal €3.244 belastingvrij schenken. Per persoon aan wie je schenkt. Dat bedrag daalt in 2022 naar €2273.

Opties van je werkgever

Veel werkgevers geven hun werknemers opties. Dit is met name bij startups populair. In 2021 moet je daar vaak al belasting over betalen voordat je de aandelen kan of mag verhandelen. Vanaf 2022 is dat gelukkig niet meer zo.

Huurtoeslag

Er is ook nog een wijziging aangekondigd over de huurtoeslag. Deze verandering raakt de meeste huurders niet. Omdat de wijziging wel belangrijk is, noemen we hem toch.

Als je huur boven de maximumhuurgrens uitstijgt, houd je momenteel huurtoeslag. Tenminste: als je de maand vóór de huurgrensoverschrijding al huurtoeslag kreeg. Dat pakt ongelukkig uit als de huurgrensoverschrijding gebeurt als je tijdelijk geen recht hebt op huurtoeslag. Bijvoorbeeld omdat je juist op dat moment een te hoog inkomen had of te veel vermogen. Als het inkomen of vermogen weer daalt, bestaat er dan geen recht meer op huurtoeslag. De huur is te hoog en je ontving de maand ervoor geen huursubsidie. Vanaf 2022 ontvang je in deze situatie wel weer huurtoeslag. Als de huurder maar eerder huurtoeslag ontving voor de desbetreffende woning. Hoe lang dat geleden is, doet er dan niet meer toe.