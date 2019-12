Nieuws|Heb je een brief ontvangen waarin staat dat je waarschijnlijk geen belasting hoeft te betalen over 2016? Laat je niet op het verkeerde been zetten. In veel gevallen loont het namelijk om wél aangifte te doen.

Wij ontvingen verschillende signalen van consumenten die verbaasd zijn dat ze een brief van de Belastingdienst ontvingen met de tekst:

'Volgens onze gegevens is uw situatie in 2016 niet gewijzigd. U hoeft daarom waarschijnlijk geen belasting te betalen over 2016. U ontvangt van ons dan ook geen aangiftebrief.’

Zij hadden namelijk verwacht dat ze een belastingteruggave zouden krijgen. Aangifte doen is na ontvangst van zo’n brief meestal niet verplicht, maar kan in bepaalde gevallen wel geld opleveren.

Twee voorbeelden

Een van de melders die deze brief kreeg, maakte in 2016 veel zorgkosten. Dit kon de Belastingdienst natuurlijk niet weten, maar als zij geen belastingaangifte invult loopt ze een belastingteruggave van de zorgkosten mis. De ontvangen brief zou haar op het verkeerde been kunnen zetten als ze zich er zelf niet verder in had verdiept. De brief vermeldt niet duidelijk in welke gevallen aangifte doen toch verstandig is.

Iemand anders meldde ons verbaasd dat zij ook zo’n brief heeft ontvangen, terwijl ze vorig jaar met haar partner een huis heeft gekocht. Vreemd, want de Belastingdienst zou dit moeten weten op grond van de vooringevulde aangifte. Als mevrouw en haar vriend beide aangifte doen, kunnen ze als fiscaal partners kiezen voor een verdeling van de aftrekposten. In het jaar van aankoop van een woning zijn er bovendien veel eenmalig aftrekbare kosten. Doet mevrouw geen aangifte, dan zou het kunnen zijn dat zij en haar partner teruggave mislopen omdat ze niet optimaal gebruik maken van de mogelijkheid om te verdelen.

Belasting terugvragen

Vaar dus niet blind op een aankondiging als deze van de Belastingdienst. Probeer in het aangifteprogramma uit wat het voor jou kan opleveren om toch aangifte te doen. Belasting terugvragen kan nog tot 5 jaar na afloop van het betreffende belastingjaar, door alsnog de aangifte in te dienen. Je kunt dus tot eind 2017 belasting terugvragen over 2012 tot en met 2016.

Aangifte doen toch verplicht

Overigens is aangifte doen altijd verplicht als je een aangiftebrief hebt ontvangen. Zelfs als aangifte doen leidt tot een belastingteruggave. Wij raden dus aan in alle gevallen toch het programma in te vullen, dan weet je waar je aan toe bent.

Lees meer over wanneer onverplicht belastingaangifte doen lucratief is.