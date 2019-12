Maak haast met aanvraag starterslening

Wil de bank je niet voldoende lenen om je eerste droomhuis te betalen? Dan kun je, onder voorwaarden, dat verschil met een starterslening overbruggen. De eerste 3 jaar betaal je daarbij bovendien geen rente, en hoef je niet af te lossen. Door de grote wijziging van de hypotheekregels in 2013 moet een nieuwe hypotheek op z’n minst annuïtair afgelost worden om renteaftrek te kunnen krijgen. Er is toen een tijdelijke uitzondering gemaakt voor de Starterslening.

Einde is in zicht

De uitzondering op de belastingregels voor de Starterslening loopt na 31 december 2016 af. Daarna geldt deze niet meer. Kom je in aanmerking voor een Starterslening én wil je hiervan nog gebruikmaken bij de aankoop van je eerste woning? Zorg er dan voor dat de leverings- en hypotheekakte vóór het einde van het jaar bij de notaris zijn gepasseerd. En aangezien de hele procedure ongeveer 3 maanden kan duren, is het raadzaam niet lang meer te wachten met het indienen van de aanvraag.

Voorwaarden per gemeente

Niet iedereen komt in aanmerking voor een Starterslening. Allereerst moet de gemeente waarin je een huis koopt zo’n lening aanbieden. Daarnaast zijn er (per gemeente) voorwaarden waaraan je moet voldoen. Bijvoorbeeld regels over het maximale aankoopbedrag van de woning, je inkomen of je leeftijd.

Op de site van het Simuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) kun je berekenen of je in aanmerking komt voor een Starterslening. Kom je in aanmerking, dan kun je je melden bij de gemeente. De lening vraag je aan bij het SVn.

SVn is momenteel ook bezig met de ontwikkeling van een gewijzigd product voor 2017, maar dat is nog niet goedgekeurd.

