Nieuw in aangifte over 2020

3 highlights uit het artikel

1. Belangrijkste wijzigingen

Dit artikel beschrijft de belangrijkste wijzigingen in de aangifte sinds vorig jaar. We hebben eerst alle wijzigingen voor je uitgeplozen en doorgerekend. Zodat we precies weten wat ze betekenen. En voor wie. Daarom weten we precies welke wijzigingen er echt toe doen. En kunnen we in dit artikel simpel uitleggen wat er veranderd is. We proberen je precies te vertellen wat relevant is voor jou.

2. Verklaart vaak de uitkomst van je aangifte

Voor belastingbetalers is het vaak onbegrijpelijk welk bedrag er aan het eind van de aangifte komt rollen. Waarom krijg ik nu ineens meer terug dan vorig jaar? Of moet ik minder betalen? Heb jij die vraag ook? Dikke kans dat je in dit artikel het antwoord vindt op die vraag.

3. Hoge inkomens

Vooral voor mensen met hoge inkomens is er veel veranderd sinds de vorige aangifte. Zij zien hun belastingtarief en hun aftrekposten dalen. Soms zijn die effecten al verrekend in 2020.