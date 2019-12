Belangrijke uitspraak over belasting op spaargeld

Nieuws|Meer belasting betalen over je spaargeld dan dat je rente vangt, voelt voor veel spaarders oneerlijk. De Hoge Raad heeft vrijdag 14 juni beslist dat de belasting die in Nederland werd geheven op spaargeld inderdaad in strijd is met de mensenrechten. Dit omdat deze stelselmatig uitging van een onhaalbaar rendement op spaargeld. Wij beantwoorden de belangrijkste vragen over de gevolgen van deze uitspraak.