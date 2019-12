Onvoldoende voor BelastingTelefoon: redenen om uitkomst onderzoek serieus te nemen

De BelastingTelefoon lijkt hét loket voor persoonlijke vragen

'De BelastingTelefoon geeft informatie en geen casusspecifiek advies', antwoordt de staatsecretaris op Kamervragen over de onvoldoende voor de BelastingTelefoon. Dat verbaast ons. Nederlanders verwachten dat de BelastingTelefoon een uitleg geeft van de regels in hún specifieke situatie. Op de site van de Belastingdienst staat dat je via de BelastingTelefoon vragen kunt stellen over belastingen en toeslagen. Er staat niet vermeld dat ze geen casusspecifiek advies geven.

Ook medewerkers van de BelastingTelefoon lijken zich niet bewust te zijn van de grenzen van hun taak. In ons onderzoek stelden we 100 persoonlijke vragen en kregen we niet 1 keer te horen dat de BelastingTelefoon er niet is voor zulk advies. We werden ook nooit doorverwezen naar een belastingadviseur. Terwijl de staatssecretaris ook in 2014 al aankondigde dat de BelastingTelefoon bij zeer complexe vragen voortaan doorverwijst naar een belastingadviseur.

Als de BelastingTelefoon niet is bedoeld voor complexe persoonlijke vragen over belastingen van particulieren, dan moet de Belastingdienst dit duidelijker uitdragen en toelichten.

De belastingaangifte moet mensen niet op kosten jagen of onzeker maken

De Consumentenbond vindt het voor de hand liggen dat de Belastingdienst een toegankelijk vragenloket biedt. Door slechte, onduidelijke of moeilijk te raadplegen (overgangs)wetgeving hebben mensen behoefte aan extra informatie. Het ligt voor de hand dat dit probleem, veroorzaakt door de overheid, niet wordt afgeschoven op particulieren. De Consumentenbond vindt dat particulieren hun eigen belastingaangifte moeten kunnen doen, zonder hoge kosten of onnodige onzekerheid.

Als je er met de online hulpmiddelen van de Belastingdienst niet uitkomt welke fiscale regels er voor jou gelden, is de BelastingTelefoon een perfect sluitstuk. Maar dan moeten de antwoorden wel juist zijn. Andere sluitstukken zijn veel minder klantvriendelijk. Een vraag stellen per post aan de belastinginspecteur kost veel tijd, omdat de inspecteur een lange antwoordtermijn heeft. Zelf de knoop doorhakken op basis van gebrekkige informatie geeft onzekerheid en mogelijk een dikke navordering. Je kunt ook een belastingadviseur inschakelen, maar dat kost geld.

Niet onze vragen, maar het belastingrecht is te moeilijk

De staatssecretaris geeft aan dat de vragen die wij stelden te moeilijk zijn. De Consumentenbond koos inderdaad een paar lastige vragen uit, maar bewust ook weer niet de allermoeilijkste. Dát een vraag al snel moeilijk is, komt door de ingewikkelde wetgeving en niet door de uitzonderlijkheid van situaties. De vragen die wij stelden zijn uit het leven van onze leden gegrepen.

Nelleke Rookmaaker, fiscalist Consumentenbond: 'Als je moeder is overleden en de erfenis is nog niet verdeeld, loop je bijvoorbeeld al snel tegen complexe vragen aan bij de aangifte. Dat geldt ook als je verhuist en er koopwoningen in het spel zijn. Zo zijn er nog talloze voorbeelden van ingewikkelde regels, waar je vaak ongewild mee te maken krijgt.' De lastige vragen die wij stelden komen dus regelmatig voor.

De BelastingTelefoon heeft misschien wel een bijna onmogelijke taak met de complexe belastingwetgeving van vandaag. Maar is het ministerie van Financiën niet zelf verantwoordelijk voor de ingewikkelde wetgeving? De beoogde vereenvoudigingen zijn de afgelopen jaren uitgebleven. De laatste grote aanpassing van de wet op de inkomstenbelasting was de aanpassing van de eigenwoningregeling. Die regeling is er juist veel ingewikkelder op geworden.

Volgens de Consumentenbond levert de onoverzichtelijke wetgeving extra verantwoordelijkheid op voor het ministerie van Financiën. Het ministerie moet zorgen voor extra inventieve oplossingen en duidelijke informatievoorziening aan particulieren, zolang dat nodig is.

Foute antwoorden kunnen grote gevolgen hebben

De Belastingdienst geeft aan wél aan de eigen kwaliteitsnormen te voldoen. Zij zijn tevreden als de BelastingTelefoon 8 à 9 van de 10 vragen over belastingen en toeslagen goed beantwoordt. Wij vinden dat niet erg ambitieus. Een aangifte die je voor 85% correct invult, levert je mogelijk een navordering op. En als je aangifte doet conform een fout antwoord van de BelastingTelefoon loop je óók risico op een gepeperde rekening achteraf. Op individueel niveau kunnen foute antwoorden dus erg ingrijpend zijn. Van de vragen die de Consumentenbond stelde aan de Belastingtelefoon werd minder dan de helft goed beantwoord (4 op de 10).

De Consumentenbond ziet ook verbeteringen in de informatievoorziening

Er wordt gewerkt aan betere fiscale informatie op belastingdienst.nl, zodat de antwoorden op je vragen beter te vinden zijn. De Consumentenbond heeft dit in een persoonlijk gesprek met de BelastingTelefoon in 2014 ook geadviseerd als mogelijke bijdrage aan een oplossing. Wij zien ook daadwerkelijk verbeteringen op belastingdienst.nl.

De tekst van de online aangifte via MijnBelastingdienst is inhoudelijk flink verbeterd. De gebruikte taal is simpeler en MijnBelastingdienst begeleidt de invuller veel beter naar een juiste aangifte dan zijn voorganger. Hierdoor worden ook veel vragen en fouten in de aangifte weggenomen.

