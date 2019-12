Fiscale wijzigingen 2019

Begin 2019 zijn er veel belastingregels ingrijpend gewijzigd. Zo betaal je minder belasting over je spaargeld en mag je meer belastingvrij ontvangen als je vrijwilligerswerk doet. We hebben de belangrijkste wijzigingen voor je op een rijtje gezet.

Aftrektarief

Het aftrektarief voor bijvoorbeeld giften, zorgkosten, scholingsaftrek, lijfrente en betaalde partneralimentatie is gelijk aan het belastingtarief. Hetzelfde geldt voor aftrekposten voor ondernemers, zoals de zelfstandigen-, starters- en meewerkaftrek. Als je belastingtarief in 2019 met 2,75 procentpunt daalt, profiteer je in 2019 ook iets minder van aftrekposten. Je kunt je percentage netto voordeel van je aftrekposten dus terugvinden in de tabel met het belastingtarief. Ben je bijvoorbeeld een AOW’er met een inkomen van €30.000? Dan krijg je in 2019 dus onder aan de streep 20,2% van je aftrekpost voor zorgkosten terug. Lees meer over de wijzigingen van de belastingtarieven.

Aftrek voor onderhoud monumenten

De aftrekpost voor monumentale panden is op 1 januari 2019 vervallen en vervangen door een subsidieregeling (instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten). Het ziet ernaar uit dat de nieuwe regeling voor sommige monumenteigenaren gunstiger is dan de oude fiscale regeling en voor anderen minder gunstig.

Verwachte verschillen tussen de subsidieregeling en aftrekpost:

De subsidie vergoedt 38% van de kosten voor instandhouding van een monument. Onder de fiscale regeling in 2018 kon je 15% tot 42% van de kosten terugkrijgen via de belastingaangifte. Hoeveel precies hing af van je leeftijd en inkomen.

De subsidie geldt niet voor onderdelen die de 'woonfunctie' in stand houden zoals sanitair, elektra en verwarming. De aftrekpost wel.

De subsidieaanvraag levert iets meer administratieve rompslomp op dan de aftrekpost: je moet bewijzen opsturen.

Tussen 1 maart en 30 april 2020 kan de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten voor het eerst aangevraagd worden over het jaar 2019.

Heffing over vermogen

De belasting over je vermogen neemt in 2019 iets af voor mensen met een vermogen tot ongeveer een ton per persoon. Dit komt omdat het heffingsvrij vermogen toeneemt met €360 per persoon (tot €30.360). Over de €71.650 aan spaargeld en/of beleggingen boven het heffingsvrije vermogen betaal je volgend jaar ongeveer 0,58% belasting. Dat was in 2018 afgerond 0,61%. Dit levert stellen met samen 2 ton vermogen een besparing van ongeveer €40 op (indien zij het vermogen in beide jaren fifty-fifty over hen verdelen in het verdeelscherm van de belastingaangifte).

Vermogen boven de €102.010 wordt in 2019 juist wat zwaarder belast. Om een idee te geven: een alleenstaande met een vermogen van €500.000, betaalt in 2019 ongeveer €115 meer belasting dan in 2018.

Btw

Het lage btw-tarief is begin 2019 omhoog gegaan van 6% naar 9%. Dat tarief geldt voor heel veel diensten en producten. Denk aan boodschappen in de supermarkt, diensten van de kapper, de fietsenmaker en de schoenmaker, boeken en het theater.

Bekijk op de website van de Belastingdienst welke producten en welke diensten nu 9% btw hebben.

Leaseauto

Begin 2019 is de bijtelling omhoog gegaan voor nieuwe elektrische leaseauto's met een waarde vanaf €50.000. Het tarief is 4% gebleven over de waarde tot €50.000. Maar over het meerdere betaal je 22% bijtelling. Had je al zo’n auto in 2018? Dan houd je een bijtelling van 4% van de cataloguswaarde tot 5 jaar na ingebruikname van de auto.

Vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligers mogen onder voorwaarden belastingvrij een vergoeding voor vrijwilligerswerk ontvangen. Het maximumbedrag daarvoor is na jarenlang gelijk te zijn gebleven verhoogd met €200 naar €1700 per jaar. Let erop dat de vergoeding per maand bovendien niet hoger mag zijn dan €170. Wie meer krijgt, verliest de hele vrijstelling.

Belastingregels eigen woning en belastingtarieven

In 2019 zijn ook de belastingregels voor de eigen woning en de belastingtarieven en belastingkortingen veranderd.