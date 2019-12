Prinsjesdag 2016: belastingvoordelen voor iedereen

Let op, het gaat nog om voorstellen. De Tweede en de Eerste Kamer moeten nog instemmen met deze kabinetsplannen. Tot die tijd is het niet duidelijk of de wetsvoorstellen ongewijzigd wordt overgenomen. De stemming in de Tweede Kamer is gepland op 17 november 2016.

Toeslagen omhoog

Volgend jaar gaan de 4 verschillende toeslagen die we kennen omhoog. Veel mensen kunnen hiervan profiteren. De kinderopvangtoeslag gaat omhoog van enkele tientjes tot ruim €900. Dat is voordelig voor werkende ouders met kinderen op de opvang. Maar ook stijgen de zorgtoeslag (met zo'n €15 per persoon) en de huurtoeslag (met zo'n €10 per persoon) volgend jaar. En in 2017 wordt het kindgebonden budget voor het eerste en tweede kind verhoogd met respectievelijk €100 en €67. Gezinnen met lage- of middeninkomens met 2 of meer kinderen gaan er hierdoor in 2017 dus €167 op vooruit. Check of jij recht hebt op een toeslag en maak een proefberekening (voor 2016).

Ouderenkorting omhoog

De ouderenkorting voor AOW’ers gaat omhoog met €105. Voorgesteld is om deze heffingskorting per 2017 te verhogen naar €1292 voor pensioengerechtigden met een verzamelinkomen tot en met €36.057. In 2016 bedraagt de ouderenkorting €1187 en is de grens €35.949. Is je inkomen hoger dan de grens, dan heb je in 2017 recht op €71 heffingskorting (in 2016: €70). De korting wordt afgetrokken van de nettobelasting die je in een jaar moet betalen. Met elke euro extra heffingskorting bespaar je daardoor ook precies een euro. In dit geval €105. In 2017 wordt de AOW-gerechtigde leeftijd met 3 maanden verhoogd naar 65 jaar en 9 maanden.

Heffingskortingen stijgen

Niet alleen de ouderenkorting gaat omhoog. Ook alle andere heffingskortingen stijgen licht. Daarbij valt de stijging van de algemene heffingskorting met €12 en de maximale arbeidskorting met €120 vooral op.

Heffingskortingen 2016 2017 Algemene heffingskorting (onder AOW-leeftijd) €0 - €2242 €0 - €2254 Algemene heffingskorting (boven AOW-leeftijd) €0 - €1145 €0 - €1151 Arbeidskorting €0 - €3103 €0 - €3223 Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting €2769 €2778 Jonggehandicaptenkorting €719 €722 Ouderenkorting (inkomens niet hoger dan €35.949 in 2016 en €36.052 in 2017) €1187 €1292 Ouderenkorting (hogere inkomens) €70 €71 Alleenstaande ouderenkorting €436 €438

Aftrekposten afgeschaft

Ben jij de trotse eigenaar van een monumentwoning? Dan heb je nog ruim 3 maanden de tijd om onderhoudskosten te maken die je kunt aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting. Vanaf 1 januari 2017 wordt deze persoonsgebonden aftrekpost namelijk afgeschaft. Probeer dus nog snel te regelen dat achterstallig schilderwerk wordt gedaan, groot onderhoud aan het dak of reparaties aan gasleidingen enzovoort. Van de onderhoudskosten die je in 2016 maakt, is nog 80% aftrekbaar. Er komt nog een overgangsregeling en waarschijnlijk een alternatieve niet-fiscale regeling.

Vanaf 1 januari 2018 wordt ook de kostenaftrek voor een opleiding of studie gericht op een (toekomstig) beroep stopgezet. Hier komt een niet-fiscale uitgavenregeling voor in de plaats. Mensen die uit zichzelf minder snel geneigd zijn scholing te volgen, maar waarvan het maatschappelijk belang van scholing groot is, krijgen dan scholingsvouchers. Volgend jaar is het laatste jaar dat je de kosten die je maakt boven de drempel van €250 kan aftrekken (met een maximum van €15.000).

Inkomstenbelasting stijgt

In 2017 gaat het belastingtarief van de tweede en derde schijf van de inkomstenbelasting met 0,4%- punt omhoog. Het beginpunt van het 52%-tarief wordt iets hoger: €67.072.

De tarieven in de inkomstenbelasting zien er per 1 januari 2017 als volgt uit

jaar inkomen Belastingtarief < AOW-leeftijd Belastingtarief > AOW-leeftijd 2017 t/m €19.982 36,55% 18,65% Vanaf €19.983 t/m € 33.791 40,80% 22,90% Vanaf €33.792 t/m € 67.072 40,80% 40,80% Vanaf €67.073 en hoger 52% 52%

jaar inkomen Belastingtarief < AOW-leeftijd Belastingtarief > AOW-leeftijd 2016 t/m €19.922 36,55% 18,65% Vanaf €19.923 t/m €33.715 40,40% 22,50% Vanaf €33.716 t/m €66.421 40,40% 40,40% Vanaf €66.422 en hoger 52% 52%

Voor alle hypotheken wordt in 2017 de aftrek inkomstenbelasting maximaal mogelijk tegen 50%.

Box 3 wijzigt

Op Prinsjesdag 2015 maakte het kabinet de nieuwe vormgeving van de vermogensrendementsheffing bekend. De wijzigingen gaan in per 1 januari 2017. Nu betaal je over je vermogen (uitgezonderd het heffingsvrije vermogen) 30% belasting over 4% forfaitair rendement. In 2017 zijn er 3 vermogensklassen met ieder een eigen veronderstelde verdeling van spaargeld en beleggingen. Naarmate je meer spaargeld hebt, gaat het veronderstelde rendement - en daarmee de verschuldigde belasting - omhoog. Spaarders met een tegoed tot €245.000 zijn beter af dan nu. Heb je meer dan €245.000 spaargeld, dan betaal je straks juist méér vermogensrendementsheffing.

In een Kamerbrief die de staatssecretaris van Financiën op Prinsjesdag 2016 naar de Tweede Kamer stuurde, gaat hij uitgebreid in op alternatieven voor de box 3-regeling. Hij noemt bijvoorbeeld het belasten van werkelijk behaalde rendementen voor sommige vermogensbestanddelen. Bijvoorbeeld bank- en spaartegoeden, aandelen, obligaties. Maar voorlopig is dit nog niet geregeld.

Jubelton komt terug

Op Prinsjesdag 2015 werd al bekend dat de eenmalige vrijstelling voor een schenking voor de eigen woning wordt verhoogd en verruimd. Het maximale schenkingsbedrag gaat vanaf 2017 structureel omhoog naar €100.000. Daarnaast vervalt de beperking dat de schenking door een ouder aan een kind moet worden gedaan. De voorwaarde dat de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn, blijft bestaan. Soms loont het om nu actie te ondernemen en niet te wachten met schenken voor de eigen woning.

