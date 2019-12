Spaarder tot €245.000 gaat er in 2017 op vooruit

Iedereen met een box 3-vermogen tot €245.000 op 1 januari 2017, betaalt in 2018 minder belasting over zijn of haar vermogen door de nieuwe regels. Bij een hoger vermogen, betaal je voortaan juist meer belasting.

Nieuws|Op 1 januari 2017 verandert de belastingheffing over je vermogen. Dit is al een jaar bekend, maar onlangs zijn de definitieve belastingpercentages bekendgemaakt voor volgend jaar.

Update 2018

In 2018 gaan de percentages van de vermogensrendementsheffing omlaag ten opzicht van 2017. Hiermee krijg je te maken in de aangifte die je doet in het voorjaar van 2019.

Eventuele nieuwe aanpassingen aan de spaartaks, die de heffing in box 3 meer in lijn moeten brengen met de werkelijk behaalde rendementen, worden door het kabinet Rutte II overgelaten aan een volgend kabinet.

Rendement

De fiscus heft nu 30% belasting over een fictief rendement van 4%. Dat komt neer op een heffing van 1,2% over iemands vermogen.

30% belastingheffing blijft hetzelfde, maar vanaf 2017 wordt gerekend met andere rendementen. Bovendien gaat de fiscus er vanuit dat als je een hoger vermogen hebt, je ook meer rendement behaalt met dat geld. Je betaalt daarom straks mogelijk meer belasting.



Box 3-vermogen 2017 Fictief rendement Heffing (30%) €25.000 - €100.000 2,87% 0,86% €100.000 - €1.000.000 4,60% 1,38% Meer dan €1.000.000 5,39% 1,62%



Heffingsvrij vermogen

Het heffingsvrij vermogen gaat omhoog van €24.437 (2016) naar €25.000 (2017) per persoon. Blijf je onder dit bedrag dan betaal je geen belasting over je vermogen. Voor partners geldt het dubbele bedrag.

Het omslagpunt voor alleenstaanden ligt bij deze cijfers op €245.000. Daarboven ga je over 2017 meer vermogensheffing betalen dan over 2016. Voor partners is dit omslagpunt €490.000. Tenminste, als de partners het vermogen 50/50 verdelen in de belastingaangifte. Doen zij dat niet, dan ligt het omslagpunt lager.

Rekenvoorbeeld

Agnes heeft op 1 januari 2016 en 1 januari 2017 een vermogen van €150.000.

Over het jaar 2016 betaalt zij €1506 belasting:

€150.000 – €24.437 x 0,012 (1,2%) = €1506

In 2017 gaat de belastingheffing in schalen. Boven het heffingsvrije vermogen van €25.000 is de belastingheffing 0,86%. Dat geldt voor de eerste €100.000 van het vermogen. Over het meerdere (in Agnes haar geval dus over €50.000) is de heffing 1,38%. Over het vermogen voor zover dat meer bedraagt dan €1.000.000 is de belastingheffing 1,62%.

Over het jaar 2017 betaalt Agnes €1335:

(€100.000 - €25.000 x 0,0086 (0,86%)) + €50.000 x 0,0138 (1,38%)) = €1335

Ze betaalt in 2017 dus €171 minder belasting. Dit komt naar voren in haar aangifte over 2017, die ze doet in de eerste helft van 2018.



