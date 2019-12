Storing fiscus bij verwerking uitstelverzoeken

De fiscus meldt dat er vertraging is in de verwerking van de uitstelverzoeken voor verschillende aangiften, waaronder de aangifte inkomstenbelasting. Normaal gesproken ontvang je binnen 3 weken je uitstelbevestiging of -afwijzing. Dat kan door de storing langer duren. In de tussentijd hoef je niets te doen, behalve afwachten. De Belastingdienst verzekert ons dat mensen die door de storing een verlate reactie krijgen, deze in ieder geval wel ruim voor 1 mei zullen ontvangen.

Uitstel aanvragen?

Kom je er niet aan toe om vóór 1 mei je aangifte te doen? Dan kun je tot die datum van 1 mei uitstel aanvragen. Dit gaat gemakkelijk via Mijn Belastingdienst of de BelastingTelefoon (0800-0543). Heb je uitstel aangevraagd? Dan wordt dit eigenlijk altijd wel standaard voor 4 maanden toegekend. Heb je uitstel gekregen, zorg er dan vervolgens voor dat je binnen de uitstelperiode aangifte doet, dus voor 1 september.

Nadeel van uitstel

Uitstel aanvragen heeft als nadeel dat de fiscus 4% belastingrente in rekening brengt als blijkt dat je belasting moet bij betalen. Dit is het geval als je na 1 mei aangifte doet en de aanslag na 1 juli wordt opgelegd. Vanaf 1 juli begint de rentetermijn te lopen. Normaal gesproken tot 6 weken na de aanslagdatum. Lees meer gevolgen van uitstel aanvragen. Doe je gewoon binnen de uitstelperiode aangifte, dan zal je geen boete krijgen voor het te laat verzenden van de aangifte.

Ook als je zonder uitstel pas ná 1 mei met je belastingaangifte aan de slag gaat, krijg je niet meteen een boete. Je ontvangt eerst nog een herinnering en daarna nog een aanmaning met een nieuwe termijn om alsnog aangifte te doen. Ben je dan te laat, dan krijg je wel een dikke boete van minstens €369.

Bron: Consumentenbond/nieuwsbericht Belastingdienst