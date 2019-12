Met gemak een verzoek om middeling indienen

Indien je de afgelopen 8 jaren wisselende inkomsten had, kun je misschien wel honderden euro’s terugkrijgen. Hoe dien je een verzoek om middeling in bij de Belastingdienst?

Wat moet ik doen om die teruggave te krijgen?

Je kunt het formulier 'verzoek om middeling' van de Belastingdienst invullen en opsturen naar het adres van het belastingkantoor van jouw regio. In Mijn Belastingdienst zie je daarna of en wanneer het verzoek is ontvangen.

In het formulier geef je aan over welke 3 aaneengesloten kalenderjaren je wilt middelen. Met behulp van BerekenHet.nl kun je eerst zelf een berekening maken van de belastingteruggaaf om te kijken of je aan de voorwaarden voldoet. Vul daarvoor jouw gegevens van de belastingaanslagen in. Kijk goed over welke 3 aaneengesloten jaren je wilt middelen. Dat kan veel geld schelen. De berekening hoef je niet mee te sturen met het formulier. De fiscus berekent je belastingteruggave op basis van de jaren die je hebt aangegeven te willen middelen.

Hoeveel jaar mag ik terug met middeling?

Dat hangt af van je persoonlijke situatie. Bij een middelingsverzoek in 2019, kun je in elk geval de jaren vanaf 2014 meenemen.

Wil je ook over een ouder jaar middelen? Soms kun je ook nog de jaren 2011, 2012 en 2013 in de middeling betrekken. De exacte regel is namelijk dat het verzoek om middeling moet worden ingediend binnen 36 maanden nadat de aanslagen over de 3 jaren die je wilt middelen allemaal ‘onherroepelijk’ vaststaan. Als je niet in bezwaar gaat tegen een definitieve aanslag, wordt een aanslag 6 weken na de datum op de definitieve aanslag ‘onherroepelijk’.

Voorbeeld middeling Als je wilt middelen over 2011, 2012 en 2013 en de definitieve aanslag over 2013 is opgelegd op 1 september 2016, dan is die onherroepelijk geworden op 13 oktober 2016. Je hebt dan tot 13 oktober 2019 om te middelen over die jaren.

Let op: als je in bezwaar bent gegaan of naar de rechter bent gestapt naar aanleiding van een aanslag van een jaar waarover je wilt middelen, kun je soms nóg verder terug met middelen.

Vanaf wanneer mag ik het verzoek doen?

Je mag het middelingsverzoek pas indienen zodra de aanslagen voor alle 3 de gekozen jaren onherroepelijk vaststaan. Dat is 6 weken na de datum op de ‘definitieve aanslag’ over die jaren (tenminste: als je geen bezwaar maakt tegen deze aanslagen). De definitieve aanslag ontvang je vaak al een paar maanden na het inzenden van de aangifte, maar de fiscus mag ook de tijd nemen tot 3 jaar na het einde van het betreffende jaar. Dat is best vervelend als je een verzoek om middeling wilt indienen. Soms ontvang je in de tussentijd een aanslag met daarop ‘voorlopige aanslag’, maar die mag je niet gebruiken voor je verzoek om middeling.

Beïnvloedt middeling mijn recht op toeslagen?

Middeling leidt niet tot herberekening van de toeslagen, zoals zorgtoeslag of huurtoeslag, die je in de jaren die je middelt hebt ontvangen. De aanslagen die je hebt ontvangen van de Belastingdienst blijven ook gewoon in stand.

