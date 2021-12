Uitbetaling levensloop in november 2021

Belastingbesparing door middeling van je inkomen

Net als over salaris, AOW of pensioen, betaal je over de levensloopuitkering inkomstenbelasting. Al deze inkomsten worden in box 1 bij elkaar opgeteld. Is het totale belastbare inkomen minder dan € 68.508 dan betaal je 37,10% inkomstenbelasting (tarief box I). Over het gedeelte hoger dan € 68.508 betaal je 49,50%.

Is je belastbare inkomen in box 1 zonder de levensloopuitkering lager dan € 68.508? Dan kun je misschien wel honderden euro’s (of zelfs meer dan duizend euro) terugvragen aan de Belastingdienst. Dit heet middeling. Lang niet iedereen kent deze regeling. De informatie hierover op de website van de Belastingdienst is ingewikkeld. Wij helpen je op weg. Bekijk hoe je een verzoek voor middeling indient.

Belastingbesparing door storting lijfrentepremie

Als je in de afgelopen jaren te weinig pensioen hebt opgebouwd, kun je in 2021 de levensloopuitkering gebruiken voor een storting in een lijfrenteproduct. Als je voldoet aan de voorwaarden mag je de inleg aftrekken van je belastbaar inkomen in 2021 in box 1. Hierdoor betaal je minder belasting. Na pensionering betaal je over de uitkeringen wel inkomstenbelasting. De kans is wel groot dat je na je AOW-leeftijd in een lager belastingtarief (tarief box I) valt.

Betaal je nu belasting over je spaar- en beleggingstegoeden in box 3? Dan kun je nog een extra belastingvoordeel behalen. Het bedrag dat je in een lijfrentenproduct stort, is namelijk vrijgesteld van box 3-belasting.

De inleg in een lijfrenteproduct is gemaximeerd per kalenderjaar. Op de site van de Belastingdienst kun je berekenen hoeveel je maximaal mag storten in 2021 op basis van je jaarruimte en reserveringsruimte. Stort een bedrag dat je lang kunt missen want je kunt de inleg niet meer opnemen voor andere doeleinden.

Tip: bereken in 2022 opnieuw hoeveel jaar- en reserveringsruimte je hebt. Door de levensloopuitkering is in 2021 het inkomen in box 1 hoger. Hierdoor ontstaat er mogelijk een nieuw pensioentekort. Als je in 2022 nog een storting doet in je lijfrenteproduct, kun je weer belasting besparen.

Lagere woonlasten door extra aflossing hypotheek

Als je de levensloopuitkering gebruikt om extra af te lossen op je hypotheek, dan dalen je woonlasten. Dat is een fijn idee, zeker als je inkomen in de toekomst daalt. Maar extra aflossen is niet altijd verstandig. Bekijk wanneer het gunstig is om extra af te lossen op je hypotheek en wanneer niet.

Lagere woonlasten kun je ook bereiken door je hypotheek over te sluiten naar een bank die een lagere rente biedt. Bovendien kun je de levensloopuitkering dan gebruiken voor andere zaken. Bereken of en hoeveel je kunt besparen bij een andere bank.

Sparen of beleggen

De levensloopuitkering kun je op een spaarrekening storten om het te gebruiken in een dure maand. Beleggen kan ook. Dan reserveer je het voor een doel in de toekomst, zoals eerder met pensioen gaan.

Sparen

Het geeft rust als je voldoende geld achter de hand hebt voor onverwachte kosten zoals een reparatie aan je auto. Met de BufferBerekenaar van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) bereken je het bedrag dat verstandig is om te reserveren. Over deze financiële buffer moet je snel kunnen beschikken. Zet dit bedrag dus bij voorkeur op een spaarrekening.

Beleggen

De spaarrentes zijn laag. Beleggen kan meer opleveren maar heeft ook meer risico. Hoe begin je ermee en waar moet je op letten? Met ons stappenplan 'Beginnen met beleggen' helpen wij je op weg.

Consumeren of schenken

De levensloopuitkering kun je gebruiken om iedere maand je inkomen aan te vullen. Of om eenmalig een grote uitgave te doen. Weet je zeker dat je uitkering zelf niet nodig hebt? Overweeg dan om een bedrag te schenken aan je kind(eren) of aan een goed doel. Er zijn verschillende mogelijkheden om belastingvrij te schenken. Lees onze tips waarmee je optimaal profiteert van de mogelijkheden bij schenken.

Check je heffingskortingen en toeslagen

Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op te betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Veel heffingskortingen zijn inkomensafhankelijk. Denk aan de algemene heffingskorting, arbeidskorting, inkomensafhankelijke combinatiekorting en ouderenkorting. Door de levensloopuitkering is in 2021 het inkomen in box 1 hoger. De heffingskortingen kunnen lager worden of vervallen bij een hoger inkomen.

Zorg- of huurtoeslag