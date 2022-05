Update Box 3 belasting

Sinds 24 december 2021 is de belastingheffing over het vermogen onzeker. Die dag deed een rechter een bijzondere uitspraak. De huidige rekenregels voor het bepalen van de belasting over vermogen zijn volgens de rechter in strijd met Europees recht. Hierdoor moet het Kabinet nieuwe regels bedenken voor de vermogensrendementsheffing. Ook wel spaartaks of vermogensbelasting genoemd.

Brief invorderingspauze

De Belastingdienst stuurt op dit moment brieven naar gedupeerden. Je ontvangt een brief als je:

een te betalen voorlopige aanslag over 2022 hebt ontvangen, en

deze betaling komt doordat je belasting betaalt over je vermogen.

De kans is groot dat de berekende belasting over je vermogen in de voorlopige aanslag te hoog is. De Belastingdienst corrigeert de te veel betaalde belasting vanzelf. Dit gebeurt in 2023, na het indienen van de aangifte over 2022. Je moet hierdoor lang wachten op je geld. De Belastingdienst biedt daarom een betaalpauze aan. Zij noemen dit een invorderingspauze.

Voor wie is de betaalpauze?

Voor iedereen die de voorlopige aanslag nog niet (helemaal) heeft betaald. Bijvoorbeeld omdat je in maandelijkse termijnen betaalt. Je mag dan stoppen met de termijnbetalingen. De Belastingdienst stuurt je geen betalingsherinneringen of aanmaningen. De betaalpauze stopt als je in 2023 de definitieve aanslag over het belastingjaar 2022 ontvangt.

Let op: Het stopzetten van de betaling is niet altijd interessant. Lees hier meer over voor welke situaties dit geldt.

Stopzetten betaling bij automatische incasso

Je kunt ook bij een automatische incasso de betaling stopzetten. Stuur hiervoor een brief naar:

Belastingdienst/Centrale Betalingsadministratie

Afdeling Machtigingsverwerking

Antwoordnummer 573

7300 VB Apeldoorn

Zet in de brief het machtigingskenmerk en je naam. Het machtigingskenmerk vind je op je rekeningafschrift bij de incasso. Er hoeft geen postzegel op de brief. Het afhandelen van je verzoek duurt ongeveer 2 weken. In die periode loopt de incasso nog door.

Voorlopige aanslag al helemaal betaald?

Dan kun je geen gebruik meer maken van de betaalpauze. In dat geval moet je wachten. Is de aanslag toch te hoog geweest? Dan stort de belastingdienst het geld in 2023 terug als de aanslag inkomstenbelasting 2022 definitief is.

Geen brief ontvangen?

Krijg je maandelijks een belastingteruggave? Of betaal je je belasting altijd achteraf? Dan ontvang je geen brief. Maar je kan wel recht hebben op teruggave van vermogensbelasting. Dit gebeurt automatisch. Bij de aangifte inkomstenbelasting over 2022 worden de nieuwe belastingregels toegepast.

Betaal je je voorlopige aanslag wel in termijnen? En moet je belasting betalen omdat je vermogen hebt? Neem dan contact op met de belastingtelefoon 0800-0543.

Lees hier meer over de vermogensbelasting. We hebben alle vragen op een rij gezet.