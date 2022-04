Wat is vermogensbelasting?

Je betaalt vermogensbelasting over je vermogen in box 3. Bijvoorbeeld als je spaargeld, beleggingen of een tweede huis hebt. Deze belasting heet vermogensrendementsheffing maar wordt meestal vermogensbelasting, box 3-belasting of spaartax genoemd.

Heffingsvrije vermogen

Niet het hele box 3-vermogen wordt belast. In 2022 is de eerste €50.650 per persoon vrijgesteld. Dit heet het heffingsvrije vermogen. Wie groen spaart en/of groen belegt, komt in aanmerking voor een extra heffingsvrij vermogen van €61.215 (2022).

Rendement op vermogen

De Belastingdienst gaat ervan uit dat je vermogen jaarlijks een bepaald rendement oplevert. Bijvoorbeeld rente op je spaarrekening of dividend op je beleggingen. Maar de Belastingdienst rekent hiervoor niet met het echte rendement, maar met percentages die de wetgever heeft bedacht.

Bij een vermogen boven de €50.650, zou je voor 2022 in ieder geval 0,56% belasting moeten betalen. De Belastingdienst gaat er hierbij van uit dat je vermogen bestaat uit een bepaalde mix van spaargeld en beleggingen. Bijvoorbeeld 67% spaargeld en 33% beleggingen.

Uitspraak Hoge Raad

Veel mensen hebben wel spaargeld maar geen beleggingen. En de rente op spaarrekeningen is al jaren bijna nul of zelfs negatief. Dus betaal je meer vermogensbelasting dan je aan rente ontvangt. Dat vindt de Hoge Raad oneerlijk.

De Hoge Raad heeft daarom in december 2021 de huidige regels voor het berekenen van vermogensbelasting afgekeurd. Op basis van deze uitspraak moet de Belastingdienst met het werkelijke rendement gaan rekenen. Dus over spaargeld bijvoorbeeld 0%.

De Belastingdienst werkt aan nieuwe wetgeving. Hierbij wordt de vermogensbelasting gebaseerd op het werkelijke rendement wat je behaalt. Dit kan op zijn vroegst in 2025 ingaan. Het kost tijd om de systemen van de Belastingdienst aan te passen.

Uiterlijk 1 mei maakt het kabinet bekend aan welke richting zij denkt voor een tijdelijke oplossing. Die geldt voor de periode 2021 tot 2025. Kijk voor het laatste nieuws in het nieuwsoverzicht van de Belastingdienst. Kies bij doelgroep voor 'particulier' en bij onderwerp voor 'belastingaangifte'.

Compensatie over de jaren 2017 tot en met 2020?

De Belastingdienst heeft 208.000 bezwaarschriften tegen de vermogensheffing goedgekeurd over de aangiftejaren 2017 tot en met 2020.

Aangifte 2021: Wat gebeurt er met de vermogensbelasting?

Hoe zit het met de voorlopige aanslag 2022?