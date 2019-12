Vertrouwen op het antwoord van de BelastingTelefoon

Nieuws|Meestal mag je niet vertrouwen op het antwoord dat je krijgt van de BelastingTelefoon. Maar in sommige gevallen wel, oordeelde de rechter onlangs. Daarbij kwam het onderzoek van de Consumentenbond in beeld.

Je kunt zelden of nooit vertrouwen op (foute) informatie van de Belastingtelefoon. Dat blijkt al jaren uit rechtspraak. De BelastingTelefoon moet volgens oude rechtspraak onbelemmerd voorlichten. Het risico van een onjuist antwoord ligt bij de consument.

Maar onlangs bepaalde de rechter dat de Belastingdienst wél naheffingsaanslagen moet vernietigen, nadat iemand verkeerde informatie had gekregen van de BelastingTelefoon. Belangrijk daarbij was dat de consument door dit foute antwoord schade leed en dat het antwoord aannemelijk was.

Bewijslast

Je moet als consument bewijzen dat je onjuiste informatie hebt gekregen. Aantekeningen kunnen daarbij van pas komen. De Consumentenbond kwam in beeld bij de afweging van de rechter of de consument in kwestie zijn zaak kon bewijzen. Doordat wij eerder aantoonden dat de BelastingTelefoon regelmatig foute antwoorden geeft, geloofde de rechter gemakkelijker dat ook in deze zaak een fout antwoord werd gegeven.

'De rechtbank neemt daarbij bovendien in aanmerking dat uit onderzoek van de Consumentenbond en de Belastingdienst in 2014 volgt, dat de antwoorden van de BelastingTelefoon in een niet onaanzienlijk deel van de gevallen onjuist blijken te zijn.' De BelastingTelefoon kreeg begin dit jaar voor de vierde keer een onvoldoende.

Schade

In deze zaak gaat het om Pieter die in juli 2014 2 oldtimers koopt. Voor oldtimers geldt een overgangsregeling voor de wegenbelasting, waardoor hij minder belasting hoeft te betalen. Pieter belt met de BelastingTelefoon om te vragen hoe hij hiervoor in aanmerking komt. De medewerker stelt uitgebreid vragen en zegt dat Pieter een automatische incasso moet invullen.

Dit lijkt Pieter een plausibel verhaal. Hij krijgt het formulier hiervoor toegestuurd en stuurt ‘m terug. Later ontvangt hij naheffingsaanslagen. Daarbij is de belasting berekend met het normale tarief, in plaats van het lage tarief van de overgangsregeling.

De reden is dat de regeling voor oldtimers niet geldt voor wie betaalt per automatische incasso. Pieter lijdt dus onnodige schade door verkeerde informatie van de BelastingTelefoon en stapt naar de rechter. De rechter vernietigt de naheffingsaanslagen omdat Pieter erop mocht vertrouwen dat hij van de Belastingtelefoon het juiste antwoord had gekregen. Een rechtvaardige uitkomst.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland.

Lees ook: