Wijziging belastingtarieven en -kortingen in 2019

Begin 2019 zijn heel veel belastingregels ingrijpend veranderd. Door grote wijzigingen in de tarieven en belastingkortingen, is het eerste loonstrookje van 2019 voor veel mensen positief uitgevallen. Hieronder zie je snel of de belangrijkste wijzigingen rondom de tarieven en kortingen goed of slecht nieuws zijn voor jou.

Belastingtarieven

Grotere besparing door lagere belastingtarieven

De inkomstenbelastingtarieven die gelden voor je jaarinkomen uit werk en woning gaan de komende jaren flink op de schop. In 2019 is de wijziging in het belastingtarief over het inkomen van ongeveer €20.000 tot €68.500 het meest ingrijpend.

Dat neemt af met 2,75% en dat levert heel veel Nederlanders een grote belastingbesparing op. Ook mensen met een inkomen boven de €68.500 profiteren daarvan. Met dat inkomen betaal je namelijk geen 51,75% belasting over je hele inkomen, maar alleen over het deel van het inkomen dat uitkomt boven de €68.500.

Belastingtarieven tot AOW-leeftijd

Inkomen Tarief 2018 Tarief 2019 tot ± €20.000 36,55% 36,65% vanaf ± €20.000 tot ± €68.500 40,85% 38,10% boven ± €68.500 51,95% 51,75%

Belastingtarieven vanaf AOW-leeftijd

Inkomen Tarief 2018 Tarief 2019 tot ± €20.000 18,65% 18,75% vanaf ± €20.000 tot ± €34.000 22,95% 20,20% vanaf ± €34.000 tot ± €68.500 40,85% 38,10% boven ± €68.500 51,95 51,75%

Wat betekent dit voor mij?

Om je een beeld te geven:

Bij een inkomen tot €20.000 ga je er door de nieuwe tarieven licht op achteruit (maximaal €20).

Bij een inkomen tussen de €30.000 tot €60.000 ga je er ongeveer €250 tot €1080 op vooruit.

Bij een inkomen van €68.500 betaal je in 2019 door de gewijzigde belastingtarieven ongeveer €1300 minder belasting dan in 2018. Bij elke €10.000 die je meer verdient, komt daar een extra besparing van €20 belasting bij.

Belastingkortingen

Aan het einde van de aangifte wordt van de belasting die tot dan toe is berekend nog een bedrag afgetrokken. Die korting op de te betalen belasting is een optelsom van alle zogenoemde ‘heffingskortingen’. Er zijn een heleboel heffingskortingen.

Op basis van de gegevens die je hebt ingevuld in de online aangifte, wordt voor jouw situatie bepaald welke heffingskortingen je krijgt. Iedere extra euro heffingskorting, betekent een besparing op de netto belasting van precies een euro. De berekening van 4 heffingskortingen wijzigt volgend jaar sterk. De belangrijkste wijzigingen op een rij:

Algemene heffingskorting

Iedereen met een inkomen tot €68.500 heeft recht op algemene heffingskorting.

Algemene heffingskorting stijgt

De algemene heffingskorting is met €212 gestegen in 2019 tot €2477 voor iedereen met een inkomen tot ongeveer €20.300 die nog niet de AOW-leeftijd heeft. Voor AOW‘ers met dit inkomen stijgt de algemene heffingskorting met €111 tot €1268. Heb je een inkomen tot ongeveer €7000, dan kun je de heffingskorting niet altijd helemaal verzilveren. In dat geval merk je de stijging van je recht op algemene heffingskorting nauwelijks.

Bij een inkomen tussen de €20.300 en €68.000 is de heffingskorting ook gestegen, maar daarbij geldt hoe hoger het inkomen hoe lager de toename. Bij een inkomen vanaf €68.500 is en blijft de algemene heffingskorting €0.

Arbeidskorting

De arbeidskorting is een heffingskorting voor iedereen die werkt en een arbeidsinkomen heeft van maximaal €91.000 (in 2019). In 2018 hadden iets meer mensen er recht op, omdat je over 2018 arbeidskorting kreeg bij een arbeidsinkomen tot €123.000.

Arbeidskorting stijgt

De arbeidskorting is met ongeveer €150 gestegen voor iedereen onder de AOW-leeftijd met een inkomen van €21.000 tot €36.000. Wie nog werkt na de AOW-leeftijd, krijgt bij dat inkomen in 2019 €86 meer arbeidskorting dan in 2018.

Arbeidskorting daalt

De arbeidskorting is in 2019 gedaald bij een arbeidsinkomen van €42.000 tot €123.000. Vooral werkenden onder de AOW-leeftijd met een inkomen rond de €90.000 moeten in 2019 veel arbeidskorting inleveren: ruim €1000.

Bedragen arbeidskorting onder de AOW-leeftijd

Arbeidsinkomen 2019 Toename t.o.v. 2018 €10.000 €258 - €58 €20.000 €3.129 €6 €30.000 €3.399 €150 €40.000 €3.043 €42 €50.000 €2.443 - €198 €60.000 €1.843 - €438 €70.000 €1.243 - €678 €80.000 €643 - €918 €90.000 €43 - €1.158 €100.000 €0 - €841 €110.000 €0 - €481 €120.000 €0 - €121 €130.000 €0 €0

Ouderenkorting

Ouderenkorting was er in 2018 voor iedereen die dat jaar de AOW-leeftijd heeft. In 2019 niet meer. Je krijgt hem namelijk niet meer bij een inkomen vanaf €48.000. AOW'ers met een hoger inkomen verliezen daardoor een netto belastingvoordeel van €72.

Meer ouderenkorting

De ouderenkorting is in 2019 gestegen voor mensen met een inkomen tot ongeveer €36.000 met €178. Met een inkomen van €37.000 tot €45.000 kun je nog een grotere vooruitgang tegemoet zien. Soms gaat het om een netto voortuitgang van meer dan €1000.

Hoe hoog is de ouderenkorting vanaf 2019?

Verzamelinkomen* 2019 Toename t.o.v. 2018 tot €36.300 €1.596 €178 €37.000 €1.563 €1.491 €38.000 €1.413 €1.341 €39.000 €1.263 €1.191 €40.000 €1.113 €1.041 €41.000 €963 €891 €42.000 €813 €741 €43.000 €663 €591 €44.000 €513 €441 €45.000 €363 €291 €46.000 €213 €141 €47.000 €63 - €9 €47.500 of meer €0 - €72

*Het verzamelinkomen is het belastbare inkomen in box 1, 2 en 3 samen.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (iack)

Werkende ouders met 1 of meer kinderen onder de 12, krijgen vaak (meestal zonder dat ze het doorhebben) een forse belastingkorting via de belastingaangifte. Het gaat om de ‘inkomensafhankelijke combinatiekorting’. Deze korting is er om de combinatie werken en zorgen te stimuleren voor alleenstaande werkende ouders, maar ook voor werkende stellen. Bij werkende stellen krijgt alleen degene met het laagste inkomen de korting.

Minder combinatiekorting

Bij een inkomen van €5000 tot €24.000 daalt de inkomensafhankelijke combinatiekorting ten opzichte van 2018. Bij een inkomen van €5000 gaat het zelfs om een daling van €1056 in 2018 naar €1 in 2019. Uiteindelijk wordt bijna niemand zo zwaar getroffen, want bij een inkomen van €5000 kon bijna niemand de hoge combinatiekorting in 2018 helemaal verzilveren.

Alleen wie een partner heeft en op zeer hoge leeftijd kinderen kreeg, levert soms echt €1000 combinatiekorting in. Wie geboren is na 1962 levert maximaal €500 combinatiekorting in (die maximale achteruitgang is aan de orde bij een inkomen van €10.000). Meer hierover: Belastingkorting voor ouders in 2019 soms €1000 lager.

Meer combinatiekorting

Bij een inkomen vanaf €25.000 is de inkomensafhankelijke combinatiekorting in 2019 gestegen (met minstens €34). Wie een arbeidsinkomen heeft van ongeveer €30.000 ziet de korting het sterkst stijgen: met ongeveer €240.

Belastingregels eigen woning en overige fiscale wijzigingen

Bekijk ook de wijzigingen in 2019 rondom de belastingregels voor de eigen woning en overige fiscale wijzigingen 2019.