Supermarkten waar je alleen kunt pinnen, en kassa's waar je niet met contant geld kunt betalen. Veel winkeliers stimuleren pinnen. Kun je over een aantal jaar nog wel met cash terecht in winkels?

Pinnen of contant

Uit een representatieve enquête die de Consumentenbond, in opdracht van de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen, uitvoerde blijkt dat 97% van de Nederlanders weleens pint. Toch is het voor lang niet iedereen het meest gebruikte betaalmiddel; voor 20% van de ondervraagden is dat (nog steeds) contant geld.

Driekwart van de ondervraagden neemt regelmatig (wekelijks, tweewekelijks of maandelijks) geld op. De belangrijkste reden om contant geld op te nemen is om geld op zak te hebben. Een ander belangrijke reden is dat het nodig is voor andere doeleinden, zoals de glazenwasser of een verjaardag. Andere veelgenoemde redenen zijn de (grotere) controle die je hebt over je financiën met contant geld en om te betalen in winkels waar je niet kunt pinnen.

Klein bedrag, pinnen mag, maar..

De meeste consumenten doen het niet. Of consumenten voor hun pinpas of voor contant geld kiezen is voor veel consumenten afhankelijk van de hoogte van het bedrag. Voor kleine bedragen, vooral onder de €5, kiezen de ondervraagden nog massaal voor contant geld. Pas boven de €10 verkiezen ze de pinpas boven contant geld.

Het in 2014 geïntroduceerde contactloos betalen, waarmee je bedragen tot €25 zonder pincode afrekent door de betaalpas kortstondig bij of tegen de betaalautomaat te houden, moet vooral het pinnen van kleinere bedragen stimuleren. Uit de enquête blijkt dat zo'n 25% al eens contactloos heeft betaald. Een deel van de consumenten heeft nog geen geschikte pas. Een ander deel heeft (nog) niet contactloos betaald omdat ze twijfelen aan de veiligheid van contactloos betalen.

Overigens weten veel consumenten niet dat de voorkeur van winkeliers meestal uitgaat naar pinnen. Dit geldt óók voor kleine winkels en voor kleine bedragen. Tot zo'n 5 jaar geleden vroegen vooral kleine winkels vaak een bijdrage van zo'n 10 of 20 cent als je wilde pinnen. Maar tegenwoordig is een pintransactie voor alle winkeliers goedkoper dan een contante betaling. Toch denken de ondervraagden dat de voorkeur bij een marktkraam (67%) en kleine winkel (33%) uitgaat naar contant.

Een opvallende uitkomst uit de enquête is dat meer dan helft van de ondervraagden wel bereid is om te pinnen als een winkelier daar actief om vraagt.

Veiligheid

Eén op de 10 Nederlanders zegt vaker te pinnen als ze er een veiliger gevoel bij zouden hebben.

De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen wil de veiligheid (en efficiëntie) van het betalingsverkeer juist vergroten door het gebruik van pinnen te stimuleren. Pinnen is veiliger omdat de kans op een overval kleiner is als een winkel niet veel contant geld in kas heeft.

Uit de enquête blijkt echter dat veiligheid regelmatig een reden is om niet voor de pinpas, maar juist voor contant geld te kiezen. Nog lang niet iedereen is ervan overtuigd dat pinnen veiliger zou zijn dan contant betalen; 60% laat weten pinnen wel veiliger te vinden. Het belangrijkste verbeterpunt is de afkijkmogelijkheid voor anderen te beperken tijdens het pinnen.

Lees ook hoe je pinpasfraude kunt voorkomen.

Wettig betaalmiddel

Volgens de overheid is contant geld een wettig betaalmiddel, maar winkels zijn niet verplicht het aan te nemen. De wet verplicht niemand om wettige betaalmiddelen te accepteren. Een winkelier moet wel duidelijk aangeven als je bepaalde betaalmiddelen niet kunt gebruiken.

De Consumentenbond vindt winkels waar je niet met contant geld terecht kunt een brug te ver. Vooral voor ouderen, kinderen en met mensen met een fysieke beperking. Maar ook voor consumenten die met contant geld grip willen houden op hun uitgaven.

Wel is de Consumentenbond een voorstander van efficiënt betalingsverkeer en vindt nieuwe ontwikkelingen, zoals contactloos betalen, positief. Maar consumenten moeten wel de keuze hebben of ze het willen gebruiken. Bij de meeste banken is contactloos betalen uit te zetten. Alleen bij ABN Amro moet een pas zonder de functie aangevraagd worden.

Uitkomsten enquête

Pinnen of contant?

97% van de ondervraagden pint weleens.

Pinnen is voor 78% van de respondenten het meest gebruikte betaalmiddel, voor 20% is dat contant geld.

Bijna 6% van de ondervraagden betaalt altijd met contant geld in winkels.

De keuze voor een betaalmiddel (meestal pinnen of contant) hangt af van de hoogte van het bedrag en of iemand genoeg contant geld bij zich heeft.

Voor kleine bedragen (onder de €10) kiezen de respondenten eerder voor contant dan voor pinnen.

Contant geld opnemen

Contant geld nemen we op om cash op zak te hebben en voor andere doeleinden (zoals de glazenwasser of een verjaardag).

Ruim 60% van de ondervraagden neemt minder contant geld op dan 5 jaar geleden.

Pinnen

De meeste ondervraagden zijn bereid te pinnen als ze zouden weten dat de winkelier daar de voorkeur aan geeft én als ze op dezelfde manier controle over hun uitgaven zouden hebben als bij contant geld.

Meer dan de helft zal toch pinnen als een winkelier daar expliciet om zal vragen, terwijl ze eigenlijk contant wilden betalen.

De mogelijkheid tot afkijken is het belangrijkste verbeterpunt ten aanzien van pinnen. Ook de locatie van het pinapparaat en de snelheid van pinnen zijn belangrijke verbeterpunten.

Veel consumenten weten niet of pinnen voor (kleine) winkels duur is.

Contactloos betalen

25% van de ondervraagden heeft wel eens contactloos betaald.

60% heeft contactloos betalen als positief ervaren; ze vonden het snel, handig en makkelijk zonder pincode.

Bijna 8% heeft contactloos betalen als negatief ervaren; de belangrijkste reden is dat ze het onveilig vonden.

De belangrijkste reden om niet contactloos te betalen is dat ondervraagden denken dat het onveilig is. Ook heeft nog niet iedereen een geschikte pas en weet niet iedereen hoe het werkt.

