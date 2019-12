Conclusie

Als je vaak buiten de Europese Unie (EU) reist is de Bunq Travel Card voordelig. Met deze kaart betaal je geen koersopslag en/of een extra vast bedrag als je buiten de EU pint. Alleen de daadwerkelijke koers.

Alleen voor opnames betaal je €0,99 per keer (voor klanten met Bunq Premium zijn de eerste 10 opnames per maand gratis). Dit is een stuk goedkoper dan veel andere creditcards.

De creditcard werkt als een prepaid of debit Mastercard. Maar deze Travel Card kun je wel gebruiken voor de borg van een huurauto of in een hotel. De creditcard biedt echter geen aankoopverzekering.

Wat is de Bunq Travel Card?

De Bunq Travel Card is een Mastercard creditcard. Het verschil met andere creditcards is dat je geen krediet hebt. Er moet een positief saldo op je Bunq-rekening of op de kaart staan. Als je geen betaalrekening hebt bij Bunq (Bunq Premium), dan kun je er saldo op zetten.

De creditcard werkt als een prepaid of debit Mastercard. Maar deze Travel Card kun je wel gebruiken voor de borg van een huurauto of in een hotel. Met de creditcard heb je alleen geen aankoopverzekering.

Kosten

De belangrijkste kosten op een rijtje:

Bunq-klanten kunnen de Travel Card kiezen als 1 van 3 passen in hun pakket. Voor dit pakket (Bunq Premium) betaal je €7,99 per maand.

Als je geen klanten bent kun je de Travel Card los bestellen en betaal je eenmalig €9,99. Er zijn verder geen jaarlijkse of maandelijkse kosten.

Je betaalt geen kosten als je buiten eurolanden pint. Bij de meeste banken en creditcards betaal je altijd een koersopslag of een vast bedrag per betaling met betaalpas of creditcard. Overigens betaal je deze kosten ook niet met je Bunq-betaalpas.

Voor een opname betaal je €0,99 per keer. Met Bunq Premium krijg je 10 opnames per maand gratis (dat kunnen opnames met je betaalpas of creditcard zijn).

Geld storten op je Travel Card is gratis als je dit via iDeal, Sofort of via een overboeking doet.

Geld storten op je Travel Card met een creditcard of betaalpas kost 0,5% met een pas uit de EU. Of 2,5% met een pas van buiten de EU.

Overstappen?

Door de relatief hoge kosten van Bunq Premium was het vaak een duur pakket. Maar als je vaak buiten de Europese Unie (EU) pint kan het nu voordelig zijn omdat je geen koersopslag of andere vaste kosten betaalt.

Ook als losse creditcard is de Travel Card voordelig. Qua kosten is het vergelijkbaar met Revolut. Dat is een app die (tot een bepaald bedrag) ook geen extra kosten in rekening brengt. De creditcard van Revolut is wel een prepaid creditcard. Daarom wordt de kaart niet altijd geaccepteerd als borg als je bijvoorbeeld een auto huurt.

Als je veel reist kun je overstappen met je betaalrekening. Of alleen je huidige creditcard op zeggen en de kaart als losse creditcard nemen.

