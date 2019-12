Combinatievoordeel SNS

Update 2 mei 2018

Ruim een jaar na de lancering heeft SNS het Combinatievoordeel nog niet uitgebreid met andere producten. Dat was wel het voornemen van de bank. 'Het idee bestaat nog steeds, maar dit daadwerkelijk doorvoeren blijkt in de praktijk lastiger dan gedacht', laat een woordvoerder weten. 'We zetten daarom nu eerst in op een programma waarbij we acties speciaal voor Combinatievoordeel-klanten gaan opzetten.'

SNS gaat dit niet via grote campagnes communiceren, 'maar gewoon lekker normaal 1-op-1 met klanten'.

Conclusie

Met de combinatievoordeel streeft ook SNS natuurlijk naar zogenoemde 'totaalklanten'. Daarbij worden aan één klant zoveel mogelijk producten verkocht, wat goed is voor de omzet en de klantentrouw.

Wat SNS echter in positieve zin onderscheidt van bijvoorbeeld ABN Amro en ING, is dat de bank het voordeel deelt met zowel nieuwe als bestaande klanten. Een goed initiatief, dat hopelijk snel wordt uitgebreid met meer producten.

Puntenaftrek

Andere banken zien ook brood in totaalklanten, maar pakken het minder klantvriendelijk aan. Zo is het bij ABN Amro en ING verplicht om een betaalrekening te openen als je er een verzekering of spaarproduct wilt afsluiten.

Voor de Consumentenbond was deze verplichte koppeling onlangs aanleiding om de polissen van ABN en ING aftrek te geven qua Testoordeel.

Combineren

SNS geeft klanten, officieel vanaf 1 april 2017, een extraatje als zij hun betaalrekening combineren met een spaarrekening of inboedelverzekering. Je krijgt 0,1% meer spaarrente, 20% premiekorting op de inboedelverzekering.

Dat SNS hierbij in één adem de 0,25% rentekorting op een hypotheek met vaste rente noemt, is niet helemaal in de haak. Díe korting was er namelijk al.

Salaris spreiden

Bestaande klanten krijgen het combinatievoordeel meteen vanaf 1 april, nieuwe klanten pas als ze 2 maanden hebben voldaan aan de voorwaarden. Dat wil zeggen: elke maand hun inkomen storten en minimaal 10 bij- of afschrijvingen hebben.

Heb je nog geen salarisrekening bij SNS maar wil je niet helemaal weg bij de bank waar nú je salaris binnenkomt, vraag je werkgever dan het over beide rekeningen te spreiden. Wat SNS betreft, is dat geen probleem.

Stevige subtopper

Let op: Korting is leuk, maar niet zaligmakend. Een andere aanbieder kan best een spaarrekening of (inboedel)verzekering hebben die beter en/of voordeliger is voor jou. Met een spaarrente van 0,5% (inclusief de bonus; voor MaxiSparen zelfs 0,6%) zit SNS echter wel stevig in de (sub)top.

Datzelfde geldt voor de voorwaarden van SNS’ inboedelverzekering (Testoordeel 8,0), die in sommige situaties echter wel behoorlijk prijzig uitvalt.

Rente op je betaalsaldo

Aardig is nog dat SNS als een van de weinige banken rente geeft op de betaalrekening. Het ligt echter voor de hand dat die binnen afzienbare tijd omlaag gaat, aangezien het een beetje vreemd is dat die rente momenteel even hoog is als op een normale spaarrekening (0,4%).

Wij houden dat uiteraard nauwlettend in de gaten, net als de vraag of SNS niet plotseling de spaarrente verlaagt of de inboedelpremies verhóógt.

