Eerste indruk|Met de Daalder-app kan iedereen voortaan contactloos betalen met zijn mobiele telefoon. Die belofte van de start-up onderneming is vooralsnog vooral theoretisch, want het aantal plekken waar je met 'daalders' (digitale euro's) kunt betalen is nog heel beperkt.

Daalder e-wallet: review

Conclusie

Om een betaling te doen via de Daalder e-wallet zijn meer handelingen nodig dan bij andere vormen van contactloos betalen. Het is daarmee omslachtiger dan contactloos betalen met je mobiel via de Rabo Wallet. Daalder geeft je misschien wel het gevoel dat je meer greep op je uitgaven houdt.

Zonder de bank

De Daalder-app maakt contactloos betalen mogelijk zonder koppeling aan een specifieke bank(pas) of telefoon. De app is op iedere Android- of Apple-smartphone te installeren, maar niet op een Windows Phone. Om te kunnen betalen met Daalder, moet je eerst via iDeal geld overmaken naar je Daalder-account.

Omslachtig

Betalen gaat minder gemakkelijk dan gebruikelijk bij contactloos betalen: je moet namelijk handmatig de winkel of horecagelegenheid selecteren en vervolgens het te betalen bedrag invoeren. Bij andere vormen van contactloos betalen betaal je door je pinpas of telefoon tegen de betaalautomaat te houden.

Volgens Daalder geven consumenten de voorkeur aan de handmatige selectie: 'Consumenten willen niet het gevoel krijgen dat bedrijven een greep in hun portemonnee kunnen doen. Ze willen zelf controle houden over hun uitgaven', licht Renz Millenaar van Daalder toe.

Als je tegoed te laag is, moet je eerst geld van je bankrekening overmaken naar je Daalder-account. Als je bank geen iDeal voor mobiel bankieren heeft, heb je daar ook nog je cardreader van de bank bij nodig.

Betalen

Betalingen tot €25 kun je doen zonder een pincode in te voeren. Voor hogere bedragen moet je wel een 6-cijferige pincode opgeven die bij het aanmaken van je Daalder-account automatisch is toegewezen. Medio juni 2015 krijgen gebruikers de mogelijkheid om hun pincode te wijzigen.

Terugboeken

Geld terug laten storten op je eigen rekening kan niet direct via de Daalder-app, maar wel door in te loggen op je account op de website van Daalder. Het minimumsaldo dat je via de website kunt op- en afwaarderen is €10. Via de app kun je ook lagere bedragen opwaarderen.

Tegoed beschermd?

Volgens de website van Daalder kun je je tegoed niet kwijtraken als je je telefoon verliest. Maar je loopt wel een risico van maximaal €250 (het maximale tegoed) bij diefstal of verlies als je je telefoon en/of Daalder-account niet hebt beveiligd met een wachtwoord. Je kunt zelf kiezen of je standaard ingelogd wilt blijven op je Daalder-account of niet.

Zeker als je geen wachtwoordbeveiliging op je telefoon hebt en/of je Daalder-account openstaat, is het dus belangrijk om snel je Daalder-account te blokkeren via de website of je tegoed af te waarderen als je je telefoon kwijtraakt.

Beperkt bruikbaar

Overigens zijn er nog maar een zeer beperkt aantal plekken waarop je met je Daalder-tegoed kunt betalen. Daalder hoopt dat winkeliers en andere ondernemers zich willen aansluiten op het systeem van Daalder door hen lagere transactiekosten in rekening te brengen dan dat ze moeten betalen voor pinbetalingen.

Bedrijven die zich bij Daalder hebben aangesloten kunnen je via de Daalder-app ook kortingen bieden. Volgens de privacyvoorwaarden van Daalder worden je persoonsgegevens niet aan andere derden verstrekt.



