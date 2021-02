Eerste indruk|Dyme is een app die je vaste lasten inzichtelijk maakt en waarmee je abonnementen kunt opzeggen of kan overstappen. Is deze app de moeite waard? Wij proberen het voor je uit.

Door de invoering van PSD2 hebben we de app Dyme opnieuw voor je uitgeprobeerd. Onze conclusie: de app is flink verbeterd maar werkt nog niet helemaal optimaal.

Update 29 maart 2019: app is flink verbeterd

Sinds de invoering van PSD2 heeft Dyme diverse verbeteringen doorgevoerd. Zo worden je financiële gegevens sneller (in ca. 5 minuten) opgehaald. Het overzicht is helaas nog niet compleet, er missen een aantal vaste lasten. Deze kun je wel zelf toevoegen. Dyme laat ons weten dat de app steeds vollediger zal worden. Overstappen Je kunt nu via de app overstappen van energiecontract. Voor andere contracten kan dit nog niet. Dyme streeft ernaar om dit binnenkort ook mogelijk te maken voor verzekeringen, mobiele abonnementen en alles-in-1 pakketten. Opzeggen Ook de opzegmogelijkheid is verbeterd. Dyme zegt je contract op per aangetekende brief en krijgt daarbij een opzeggarantie. Je kunt de opzegbrief volgen met een track en trace-code. Met de opzeggarantie garandeert Dyme dat het contract op de eerst mogelijke datum wordt beëindigd. Als een bedrijf onterecht een bedrag afschrijft vergoedt Dyme dit bdrag. Dyme neemt contact op met het bedrijf om het contract alsnog te beëindigen en het bedrag terug te claimen. Banken De app kun je nog niet met iedere bankrekening gebruiken. Dyme laat ons laten weten dat ze ook andere banken wil toevoegen aan de app zodra dit mogelijk is. Banken zijn volgens PSD2 verplicht om dit mogeljik te maken. Ze hebben tot juni de tijd heb om het technisch in te regelen.

Hieronder volgt de oorspronkelijke review van 18 februari 2019.

Conclusie: leuk idee, maar werkt (nog) onvoldoende

Dyme is een mooi initiatief, maar de app werkt (nog) niet goed. Dyme zal flinke verbeteringen moeten doorvoeren wil de app echt van toegevoegde waarde zijn.

Wij probeerden de app uit en konden de meeste functionaliteiten niet of niet volledig gebruiken:

De bespaarmogelijkheden krijg je niet te zien.

Het ophalen van je financiële gegevens duurt lang.

Niet alle vaste lasten worden automatisch overgenomen.

Je hebt hierdoor geen compleet overzicht. Hiervoor moet je je uitgaven handmatig toevoegen. Een ander nadeel van de app is dat je hem niet aan alle veel gebruikte bankrekeningen kunt koppelen.

Met de app loopt Dyme vooruit op PSD2, een Europese richtlijn voor betaaldiensten. Door PSD2 krijgen derde partijen zoals Dyme toegang tot je betaalrekening. Mits je daar toestemming voor geeft. Op het moment van testen was de PSD2 nog niet van kracht in Nederland en had Dyme nog geen vergunning van de DNB.

Wat kun je met de app?

Volgens Dyme is de app ontwikkeld om je vaste lasten en abonnementen makkelijk en snel te beheren, door je bankrekening met de app te koppelen. Hierdoor krijg je een overzicht van je vaste lasten en abonnementen.

Abonnementen beëindigen en overstappen naar andere partijen zijn 2 andere belangrijke functies van de app. Dyme werkt alleen als je een rekening van de ING, ABN Amro, Rabobank, Bunq, American Express of N26 koppelt.

Hoe werkt het?

Om de app te gebruiken moet je 5 stappen doorlopen.

Download de app. Meld je aan met je voor-, achternaam en e-mailadres. Geef aan bij welke bank je bankiert en vul de inloggegevens van je bank in. Je rekening wordt nu gekoppeld, dit kan vrij lang duren. Mis je vaste lasten? Voeg die handmatig toe of importeer je gegevens opnieuw.

In de app heb je bij sommige uitgaven de optie om op te zeggen en je kunt aangeven geen reclame meer te willen. Dyme geeft aan dat je in de app kunt overstappen van provider. Deze functie werkt nu niet en hebben we niet kunnen testen.

Voordelen

De app is eenvoudig in gebruik.

Duidelijke en begrijpelijke voorwaarden.

Handige opzegmogelijkheid, maar wel onduidelijk hoe dit proces verloopt (achter de schermen).

Je kunt je rekening eenvoudig ontkoppelen.

Nadelen

De app werkt niet in combinatie met alle (bekende) bankrekeningen, zoals ASN Bank en SNS.

Het ophalen van je financiële gegevens duurt lang.

Heb je meerdere afschrijvingen voor eenzelfde dienst bij 1 partij dan staat er maar 1 in het overzicht.

Je krijgt niet automatisch een compleet overzicht van je vaste lasten.

Na opzeggen blijft de kostenpost in je overzicht staan. Je ziet dus niet dat je hebt opgezegd en je krijgt geen bevestiging van Dyme.

Je krijgt de opzegmogelijkheid ook bijvoorbeeld bij een automatische overschrijving naar je spaarrekening.

Je kunt financiële gegevens niet wijzigen (bijvoorbeeld na een prijswijziging).

Privacy en gebruik gegevens

Dyme heeft een duidelijke en makkelijk te lezen privacyverklaring. In deze privacyverklaring staat per functionaliteit aangegeven welke gegevens Dyme verwerkt en met welk doel.

Dyme deelt jouw gegevens alleen met derden als het nodig is en met jouw toestemming. Bijvoorbeeld als je je abonnement opzegt of wilt overstappen. Wil je de app gebruiken dan moet je eerst akkoord gaan met de voorwaarden, het privacy- en cookiebeleid van Dyme.

Door je bankrekening te koppelen aan de app geef je Dyme toegang tot je betaalrekening. Hiermee loopt Dyme vooruit op de regelgeving PSD2, waarmee derde partijen toegang kunnen krijgen tot je betaalrekening. Dyme krijgt momenteel 90 dagen toegang tot de bij- en afschrijvingen van de afgelopen 18 maanden. Na deze 90 dagen vraagt Dyme opnieuw om toestemming.

Dyme laat ons weten de algemene voorwaarden zo snel mogelijk aan te passen naar de regelgeving van PSD2. Zodra de vergunning is verleend door De Nederlandse Bank, kan de app ook informatie bij andere banken ophalen.