Met de betaalapp Payconiq kun je onderling, in winkels en online betalen. Deze app is een gezamenlijk initiatief van ING, ASN Bank, Rabobank, RegioBank, SNS.

Wat is het?

Payconiq is een gratis app waarmee je onderling kunt betalen en afrekenen in (web)winkels. Als je de app downloadt maak je een koppeling met je betaalrekening.

Hoe werkt het?

Met Payconiq kun je op verschillende manieren betalen:

Onderling

Je kunt een persoon uit je contactlijst binnen de app kiezen en direct geld overmaken. Je hebt dus geen (lang) rekeningnummer nodig. De ontvanger moet wel de Payconiq-app hebben.

In winkels kun je met je mobiel betalen, bijvoorbeeld door het scannen van een QR-code. De winkel moet zich ook aansluiten bij Payconiq. In sommige Nederlandse winkels kun je betalen met Payconiq. ICI Paris XL is de eerste winkelketen die betalen met Payconiq aanbiedt (november 2018).

Online betaal je met een QR-code of een direct link naar de Payconiq-app. Net als bij iDeal is een betaling met Payconiq onomkeerbaar, in tegensteling tot betaling met Paypal of een creditcard.

Betalen met een QR-code

Met Payconiq kun je dus mobiel betalen via een QR-code met je iPhone of Android-telefoon. QR-codes zijn vierkant en meestal zwart-wit. Je scant ze met een smartphone. Vroeger moest je daarvoor een speciale app hebben, tegenwoordig kun je vaak de QR-code scannen met je camera. De telefoon ziet dat het een QR-code is, waarna je de juiste app met één tik opent. In landen als China is betalen met je QR-betalen al lang gemeengoed, maar in Nederland staat het nog in de kinderschoenen. Het vervangt de pinpas, en in feite is een pinapparaat ook niet meer nodig.

In de video zie je hoe betalen met Payconiq werkt.

Andere betaalapps

De app is ontwikkeld door ING. De Tikkie-app (een andere betaalapp) van ABN Amro is vooralsnog wel vaker gedownload dan de app Payconiq. Met Tikkie verstuur je een betaalverzoek via Whatsapp, sms of e-mail. De ontvanger krijg een linkje om met iDeal te betalen. Handig van Tikkie is dat de ontvanger de app niet hoeft te hebben, met Payconiq moet dit wel.

Handig aan Payconiq is dat je direct betaalt via de Payconiq-app. Je hoeft dus niet via iDeal te betalen. Een betaling komt na een werkdag aan.

Een ander verschil met bestaande apps is dat je met Payconiq niet alleen makkelijk geld kunt overmaken. Je kunt er óók mee betalen in winkels en online aankopen doen.

De Consumentenbond stelde al eerder bij initiatieven zoals Tikkie dat geld overmaken naar bekenden vaak net zo makkelijk met de mobiel bankieren app van je eigen bank kan. Maar met de meeste mobiel bankieren apps kun je niet óók mobiel én online betalen. Zo kun je met de mobiel bankieren app van ING wél betaalverzoeken doen, maar heb je een aparte app voor mobiel betalen nodig. Die kost bovendien €0,50 per maand (eerste 3 maanden gratis). Payconiq is gratis.

PSD2

De app loopt vooruit op de nieuwe mogelijkheden die de nieuwe betaalrichtlijn PSD2 biedt. Deze geeft derde partijen toegang tot jouw betaalrekening.

Je geeft Payconiq namelijk toestemming om betalingen rechtstreeks van je betaalrekening te laten gebeuren. Daarvoor heb je wel een bankrekening en de mobiel bankieren app van een bank nodig die bij Payconiq is aangesloten (dat zijn nu dus alleen ING en Rabobank). Overigens kun je er tijdens de registratie ook voor kiezen om Payconiq te machtigen om betalingen achteraf van je rekening te schrijven.

Eerder vroegen wij op onze Community of consumenten bereid zijn een derde partij toegang tot hun betaalrekening te geven. Van de ruim 2000 stemmers gaf 95% aan een derde partij géén toegang te geven.

