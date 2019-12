Eerste indruk|Sinds september 2015 is het ICBC E-plus pakket af te sluiten in Nederland. Dit betaalpakket is geschikt voor consumenten die de voorkeur geven aan internetbankieren en/of mobiel bankieren en het gebruik van betaalpassen. Een aantal zaken verschillen duidelijk bij de Chinese ICBC bank ten opzichte van Nederlandse banken.

ICBC E-plus pakket: review

Conclusie

Het ICBC E-plus pakket lijkt op de Nederlandse betaalpakketten. Er zijn echter (nog) een paar belangrijke verschillen; zo kun je niet met iDeal betalen en betaal je voor geldopnames. Bovendien moet je voor het afsluiten een bezoek brengen aan het bankkantoor in Amsterdam, dat kan een drempel zijn.

De vaste kosten van het betaalpakket zijn gemiddeld. Let wel op de bijkomende kosten voor bijvoorbeeld een geldopname of een inzage van je saldo bij een geldautomaat.

Verschillen met andere betaalpakketten

24 uur service (voor onder meer blokkeren van gestolen, verloren of misbruikte pas) is met medewerkers die Engels en Chinees spreken. Geen Nederlands dus.

Geld storten is mogelijk op het bankkantoor in Amsterdam. ICBC Bank stelt als voorwaarde voor contante stortingen dat de herkomst van het geld duidelijk en met bewijzen gedocumenteerd moet zijn. De kosten zijn €3 per storting.

De pas wordt geblokkeerd na 6 foutieve pogingen. Dit is bij andere banken in Nederland na 3 foutieve pogingen.

Limiet van internetbankieren inclusief de mobiele app is €100.000. Bij de meeste banken in Nederland is de daglimiet €5.000.

Omdat ICBC een Chinese bank is, worden de regio’s aangegeven als 'China', 'binnen SEPA' en 'de rest van de wereld'. Bij Nederlandse banken wordt dit aangegeven als 'binnen' respectievelijk 'buiten de eurozone'.

Geld opnemen kost vanaf de vierde opname in een maand €1,50 per transactie. Bij andere banken is geld opnemen in Nederland en binnen de eurozone gratis.

Saldo-inzage via een geldautomaat kost vanaf de vierde keer per maand €0,50 per keer.

De bank is actief in Nederland als een bijkantoor van ICBC Europe S.A. met zijn hoofdvestiging in Luxemburg. De betaal- en spaarrekeningen vallen onder het depositogarantiestelsel van Luxemburg. De garantie is daar ook €100.000 per rekeninghouder. Voor een garantieclaim moet je aankloppen bij het hoofdkantoor in Luxemburg.

Pluspunten

Geldopnames zijn mogelijk op plaatsen waar het Maestro logo zichtbaar is (over de gehele wereld).

Met vaste bankkosten van €36 per jaar (inclusief twee betaalpassen) behoort het pakket tot de middenklasse qua prijs.

Tijdens kantooruren is het kantoor in Amsterdam telefonisch bereikbaar. De medewerkers spreken Nederlands, Engels en Chinees.

Pincode kun je zelf kiezen.

Voor de veiligheid bij het internetbankieren en mobiel bankieren wordt gebruik gemaakt van een e-token. Met dit apparaatje krijg je toegang tot online bankieren. Met de combinatie van het token identificatienummer en het nummer dat de token genereert, maak je je bekend als geldig gebruiker.

Minpunten

Aankopen online via iDeal zijn niet mogelijk.

Aanvraag van het pakket kan alleen via het baliekantoor in Amsterdam.

Internetbankieren en de mobiele app zijn alleen nog in Chinees en Engels.

Het is niet mogelijk om een betaalpas aan te vragen zonder internetbankieren inclusief mobiele app.

Een gezamenlijke rekening is momenteel nog niet te gebruiken in combinatie met een Maestro betaalpas.

Bij geldopname vanaf de vierde keer per maand opnamekosten van €1,50 per transactie.

Papieren afschriften zijn niet mogelijk.

Rood staan is niet mogelijk.

De bank stuurt geen noodgeld op als tijdens je vakantie je bankpas gestolen wordt.

Kosten vervangende betaalpas € 5 en voor vervangende pincode €1.

Toekomst

Internetbankieren en de mobiele app zijn nog in Chinees en Engels. Een Nederlandse versie is in de planning.

Contactloos betalen in winkels is nog niet mogelijk.

ICBC overweegt serieus iDeal aan te bieden.

Wat is het ICBC E-plus pakket?

ICBC Bank is al enkele jaren actief in Nederland. Nadat we vorig jaar de spaarrekening en -deposito’s van deze Chinese bank onder de loep namen, lanceerde ICBC onlangs een nieuw betaalpakket. Dit ICBC E-plus pakket is een internet betaalpakket dat de volgende betaaldiensten mogelijk maakt:

geldopnames

betalingen in winkels

aankopen kunnen verrichten met een betaalpas (of creditcard)

internetbankieren en mobiel bankieren

tegen aanvullend bedrag (€24 per jaar) is een MasterCard creditcard mogelijk

Betaalpassen

Het E-plus pakket kenmerkt zich door het gebruik van de passen. Dit in tegenstelling tot het 'gewone' E-pakket van ICBC, dat staat voor internet- en mobiel bankieren zónder betaalpassen. Je kunt in het betaalpakket E-plus 2 betaalpassen afnemen. De UnionPay Betaalpas is voor betalingen in China en de Maestro Betaalpas voor betalingen in Europa en de rest van de wereld. Optioneel is de MasterCard Credit Card, te gebruiken voor (online) betalingen en betalingen en geldopnames.

Kosten

De vaste kosten van het pakket bedragen €3 per maand. Voor diverse diensten worden aanvullende kosten in rekening gebracht. Bekijk voor de volledigheid het kostenoverzicht van oktober 2015.

Wat vinden we van het ICBC E-plus pakket? Lees de review.