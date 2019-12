ING KiesVrij: review

Conclusie

De basis van ING KiesVrij is het ING OranjePakket: een betaalrekening met 1 betaalpas, internet- en mobiel bankieren. Daarnaast kies je de betaalproducten die je nodig hebt, zoals een creditcard of papieren afschriften.

Volgens ING betalen klanten met KiesVrij alleen nog voor de betaalproducten die zij ook echt gebruiken. De Consumentenbond berekende voor een aantal situaties de verschillen tussen de oude en nieuwe kosten. Daaruit blijkt dat nieuwe klanten in sommige gevallen duurder uit zijn dan bestaande klanten.

Iedereen oranje

Startpunt voor ING KiesVrij, is het OranjePakket. Vanaf 4 april krijgen alle nieuwe klanten het OranjePakket. Dat pakket is vervolgens uit te breiden met onder andere:

1 extra betaalpas

1 of meerdere creditcards

papieren afschriften en overschrijvingskaarten

Als je al klant bent, houd je je huidige pakket (Oranje-, Basis, Betaal- of RoyaalPakket), tenzij:

je een (extra) nieuwe rekening wilt openen (dat zal altijd het OranjePakket zijn).

je van pakket wilt wisselen (wisselen is alleen mogelijk naar het OranjePakket).

je je betaalrekening overdraagt aan iemand anders.

als je een BetaalPakket hebt en een Platinumcard wilt in plaats van een gewone creditcard, die standaard in het BetaalPakket zit.

als je een RoyaalPakket hebt en een creditcard wilt in plaats van een Platinumcard, die standaard in het RoyaalPakket zit.

Het OranjePakket werd eind 2014 oktober geïntroduceerd voor klanten die internet- of mobiel bankieren. Papieren afschriften en overschrijvingskaarten waren bij dit pakket helemaal niet mogelijk. Het pakket was 1 van de goedkoopste opties voor wie aan een betaalrekening met 1 betaalpas (€17,40 per jaar) genoeg heeft. Sinds 1 april 2016 biedt de concurrent aantrekkelijker geprijsde pakketten aan: het Rabobank DirectPakket (€14,40) en het nieuwe ABN Amro BetaalGemak Standaard (€16,80).

Kosten: oud en nieuw

Volgens ING is de reden om de 4 pakketten te vervangen door 1 pakket 'dat je alleen betaalt voor producten die je echt wilt en gaat gebruiken.' Dat klinkt sympathiek maar is het ook echt voordeliger? De Consumentenbond berekende een aantal voorbeelden voor de oude en nieuwe situatie.

Situatie 1

Een stel met een gezamenlijke rekening, ieder met een betaalpas en ieder een creditcard.

In de oude situatie was het stel het goedkoopst uit geweest met het BetaalPakket: de vaste kosten van dit pakket zijn €38 (inclusief 1 gratis betaalpas), een extra betaalpas kost €12 en beide creditcards zijn gratis. De totale kosten zijn dan €50 per jaar.

was het stel het goedkoopst uit geweest met het BetaalPakket: de vaste kosten van dit pakket zijn €38 (inclusief 1 gratis betaalpas), een extra betaalpas kost €12 en beide creditcards zijn gratis. De totale kosten zijn dan per jaar. In de nieuwe situatie heeft het stel het OranjePakket voor €29,40 (een en/of-rekening inclusief 2 betaalpassen) en 2 creditcards (€17,40 voor de eerste en €12,50 voor een extra creditcard). De totale kosten zijn dan €59,30 per jaar.

Wil je een Platinumcard in plaats van een gewone creditcard? Dan had je in de oude situatie een RoyaalPakket voor €69 per jaar. In de nieuwe situatie betaal je €29,40 voor het OranjePakket en €45,50 voor een Platinumcard en €26,50 voor de tweede Platinumcard. Dat is €101,40 per jaar. Een Platinumcard heeft onder meer een hoger bestedingslimiet (maximaal €20.000) en aankopen zijn langer verzekerd (1 jaar).



Conclusie

Nieuwe klanten zijn in dit voorbeeld dus jaarlijks bijna €10 (2 gewone creditcards) of ruim €30 (2 Platinumcards) duurder uit dan in de oude situatie.





Situatie 2

Een stel met een gezamenlijke rekening en ieder een betaalpas.

In de oude situatie was het stel het goedkoopste uit met een OranjePakket voor €29,40 per jaar (een en/of-rekening inclusief 2 betaalpassen).

was het stel het goedkoopste uit met een OranjePakket voor per jaar (een en/of-rekening inclusief 2 betaalpassen). In de nieuwe situatie blijft dit hetzelfde.

Ook als het stel daarbij 1 creditcard wilt blijven de kosten hetzelfde.

Conclusie

De jaarlijkse kosten in dit voorbeeld blijven gelijk.





Situatie 3

Een alleenstaande 75'plusser die niet internetbankiert en een betaalrekening met 1 betaalpas heeft, 2-wekelijks afschriften ontvangt en gebruikmaakt van overschrijvingskaarten en verzendenveloppen.

In de oude situatie had deze senior een BasisPakket (€20 per jaar). Omdat de senior voor 1 januari 1941 geboren is ontving hij 2-wekelijkse afschriften en overschrijvingskaart gratis. Hij betaalt sinds 1 januari 2016 €2,50 voor een setje van 20 verzendenveloppen. De totale kosten zijn €22,50 per jaar .

had deze senior een BasisPakket (€20 per jaar). Omdat de senior voor 1 januari 1941 geboren is ontving hij 2-wekelijkse afschriften en overschrijvingskaart gratis. Hij betaalt sinds 1 januari 2016 €2,50 voor een setje van 20 verzendenveloppen. De totale kosten zijn per jaar . In de nieuwe situatie heeft de senior het OranjePakket (€17,40 per jaar) en moet hij ook gaan betalen voor overschrijvingskaarten (€5 voor 20 stuks) en 2-wekelijkse afschriften (€8 per jaar, alleen maandelijkse afschriften zijn gratis voor klanten geboren voor 1 januari 1941). Ook betaalt hij €2,50 voor 20 verzendenveloppen. De totale kosten zijn €32,90 per jaar.

Conclusie

Nieuwe klanten zijn in dit voorbeeld €10,40 per jaar duurder uit.

Betalen in het buitenland

Vorig jaar verhoogde ING al de kosten voor geldopnames met de betaalpas buiten de Eurozone voor klanten met het Betaal- en RoyaalPakket. Naast de koersopslag van 1% betaalt nu iedereen, ongeacht oude of nieuwe klant, ook €2,25 per opname. Emergency cash (noodgeld) is voor alle klanten gratis.

Papieren afschriften

Na de Triodos Bank (€10,20 per jaar) en de Rabobank (BasisPakket, €6 per jaar) brengt ING nu ook kosten in rekening (€2 per jaar) voor het maandelijkse ontvangen van papieren afschriften. Alleen voor klanten die voor 1 januari 1941 zijn geboren, zijn de maandelijkse afschriften gratis. Voor Rabobank-klanten zonder internetbankieren zijn maandelijkse afschriften ook gratis.

Ook interessant: