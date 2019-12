Proef mobiel betalen

Nieuws|Op 2 september start een proef met mobiel betalen in Leiden. Ongebeer 1000 consumenten kunnen de komende periode in zo'n 100 winkels en horecagelegheden betalen met hun smartphone.

De proef is een initiatief van ABN Amro, ING en Rabobank in samenwerking met Mastercard, KPN en de gemeente Leiden. Bij mobiel betalen houd je je mobiele telefoon enkele centimeters bij de betaalautomaat in de winkel. Door Near Field Communication (NFC, contactloze communicatie) in de smartphone en de betaalautomaat kan de betaling worden afgehandeld. Het bedrag wordt dan direct van de betaalrekening afgeschreven.

Na afloop van de proefperiode besluiten de banken afzonderlijk of en hoe ze mobiel betalen gaan aanbieden aan hun klanten.

Contactloze betaalpas

ABN Amro introduceert tegelijk met deze proef een nieuwe betaalpas. Met de betaalpas kun je contactloos betalen. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde techtniek als bij mobiel betalen. 60.000 klanten hebben de pas al ontvangen en kunnen daar in Leiden (deelnemers aan de proef)en op Schiphol al contacloos mee betalen. In Leiden en op Schiphol zijn namelijk winkels en horecagelegenheden waar de betaalautomaten vervangen zijn door nieuwe automaten waarmee contactloos betalen mogelijk is. Overige ABN Amro-klanten ontvangen vanaf begin november een nieuwe betaalpas, als hun oude pas aan vervanging toe is.

Klanten van ING ontvangen sinds juni dit jaar, als de oude pas vervangen moet worden, ook een pas waarmee contactloos betaald kan worden. Bij ING staat de functionaliteit echter nog niet aan. Naar verwachting zet ING contactloos betalen begin 2014 aan. Er zullen dan steeds meer winkels zijn die hun betaalautomaat hebben vervangen door één waarmee contactloos betalen ook mogelijk is.

Hoe werkt mobiel betalen en is het veilig? Lees alles over mobiel en contactloos betalen

Bron: Mobiel betalen in Leiden, ABN Amro, ING en Rabobank.