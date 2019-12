Eerste indruk|Het aanbod van tools om rekeningen te delen groeit. Sinds kort biedt PayPal de mogelijkheid om een link te sturen naar diegene die je geld is verschuldigd. Is dit handig of niet?

Conclusie

PayPal heeft nu een service waarmee je een rekening kunt delen. Het kan een handig hulpmiddel zijn. Maar je hebt niet meteen het geld, dus is het niet handig als je een groot bedrag hebt voorgeschoten of als je direct het geld weer nodig hebt. Ook is het raadzaam om voorafgaand de nodige voorbereidingen te treffen om snel weer over je geld te kunnen beschikken. Gebruik bij het overmaken van geld je bankrekening, omdat een creditcard extra kosten met zich meebrengt.

Pluspunten

Je hoeft geen IBAN of e-mailadressen uit te wisselen.

Ontvangers zien nooit je bankrekeningnummer of creditcardnummer. Ze zien je e-mailadres, aanmeldingsdatum en of het controleproces van PayPal is doorlopen.

De link is te versturen via alle chat- en mail-apps en te ontvangen op ieder apparaat (smartphones, desktopcomputers en tablets).

Geld is binnen enkele seconden overgeschreven naar de PayPal-rekening.

Openen van een PayPal-rekening is gratis.

Voor het activeren van een PayPal.me-link worden geen kosten in rekening gebracht door PayPal.

Je kunt de link zo vaak als je wilt in- of uitschakelen.

Minpunten

Zowel zender als ontvanger hebben een PayPal-rekening nodig met online account.

Bij het openen van een PayPal-privérekening moet de gekoppelde bankrekening worden bevestigd. Dit kan 2 tot 3 werkdagen duren.

Wanneer het geld is overgemaakt naar je PayPal-rekening dan staat het nog niet op je bankrekening. Het kan 3 tot 5 werkdagen duren voordat het geld op je bankrekening staat.

Het werkt nog niet in elk land. Controleer in welke landen en regio's het gebruik mogelijk is.

Betalen of geld overschrijven met PayPal is gratis, maar dat is niet het geval bij zakelijke klanten. Je betaalt dan transactiekosten.

Bij gebruik van een creditcard worden er ook kosten van 3,4% + €0,35 in rekening gebracht.

Voor internationale overboekingen worden er kosten in rekening gebracht. De kosten verschillen van land tot land en staan in het kostenoverzicht van PayPal.

Het werkelijk delen van de rekening gaat niet met PayPal.me. Het verschuldigde bedrag dien je zelf te berekenen en handmatig in te vullen achter de link. Bijvoorbeeld: https://www.paypal.me/kirstenvanloon/10. Bij andere apps is het laten berekenen van het bedrag wel mogelijk.

Alternatieven

Er zijn meer apps die je helpen met overmaken van geld naar vrienden en/of delen van een rekening. Het delen van je rekening kan ook via diverse apps. Banken als ABN Amro, ING en Triodos bieden deze mogelijkheid aan in hun bankieren-apps. Knab biedt Knab Social aan. Ook zijn er andere apps, zoals We all pay en de Engelstalige app Lets go Dutch!, die voornamelijk gericht zijn op het verdelen van de kosten tijdens een vakantie in gezelschap.



Wat is PayPal.me?

Betalingsdienst PayPal heeft sinds kort een nieuwe service. Vanaf 1 september 2015 kun je een persoonlijke PayPal.me-link aanmaken. Deze link is een betaalverzoek die je kunt sturen via chat, e-mail of social media aan bekenden. Op deze manier kun je een rekening achteraf delen en elkaar erover informeren.

Voorbereiding

Je moet eerst een aantal stappen nemen om gebruik te kunnen maken van deze dienst. De voorwaarde is dat zowel jijzelf als de ander een PayPal-rekening hebt. Dus heb je deze niet, dan moet je deze openen en koppelen aan je bankrekening en/of creditcard. Betalen via je bankrekening is gratis, via je creditcard niet. Heb je wel al een PayPal-account, maar is deze alleen aan een creditcard gekoppeld, dan kun je dus het beste ook je betaalrekening eraan koppelen. Houd er rekening mee dat het bevestigen van de koppeling met de bankrekening 2 tot 3 werkdagen in beslag kan nemen.

Na de bevestiging van de koppeling kan je een link maken. Dit is de link die je naar vrienden kunt sturen. Let op dat je de link zorgvuldig kiest. Je mag namelijk slechts 1 actieve PayPal.me-link per PayPal-rekening hebben.

Het geld komt op je PayPal-rekening. Wil je het op je eigen bankrekening, dan moet je het nog overmaken. Dit kan 3 tot 5 werkdagen duren.

Stappenplan

Wanneer je eenmalig de eerste 3 stappen hebt volbracht, dan hoef je daarna na elke transactie alleen de laatste 2 stappen (4 en 5) te zetten.

Heb je nog geen PayPal-privérekening? Open dan een gratis PayPal-rekening. Koppel je bankrekening aan de PayPal-rekening en maak de bevestiging in orde (zie afbeelding hiernaast). Maak een PayPal.me-link aan. Stuur je PayPal.me-link naar de persoon die je geld verschuldigd is. Na ontvangst van het bedrag kun je het bedrag overmaken van jouw PayPal-rekening naar jouw gekoppelde bankrekening.

