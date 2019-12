Eerste indruk|De betaalinstelling Pocopay uit Estland is sinds mei actief op de Nederlandse markt. Is de Pocopay-betaalrekening een serieuze concurrent voor de Nederlandse betaalrekeningen? Wat kost deze Pocopay-rekening, voor wie is het en hoe werkt het?

Conclusie

Pocopay is (nog) geen volwaardig alternatief voor een Nederlandse bankrekening. Je kunt namelijk niet met iDEAL en automatische incasso betalen. Ook is de betaalpas niet overal in Nederland te gebruiken omdat het een MasterCard (creditcard) is. Zo kun je bijvoorbeeld in de meeste Nederlandse supermarkten niet met een creditcard betalen, en dus ook niet met je Pocopay-pas.

Met pocopay kun je alleen mobiel bankieren. Zowel de website als de app zijn in het Engels.

De vaste kosten voor een betaalrekening met betaalpas voor volwassen (vanaf 27 jaar) zijn, in vergelijking met andere betaalrekeningen, aan de hoge kant. Daarnaast betaal je ook per geldopname (eerste 2 keer per maand zijn gratis) en overboekingen (eerste 30 per maand zijn gratis). Vooral de kosten voor een geldopnamen zijn hoog: €1,20 per keer.

Per maand kun je maximaal €5000 betalen (dit is het totaal van betalingen met je betaalpas én overboekingen). Dit is aan de lage kant als je al je betalingen via deze rekening laat lopen.

De Consumetenbond vindt het een positieve ontwikkeling dat er weer een nieuwe partij is op de markt van betaalrekeningen. Meer concurrentie kan leiden tot lagere tarieven en betere dienstverlening.

Wat is het?

Pocopay is een Estse betaalinstelling, waar je een betaalrekening kunt openen. Bankieren gaat via een app op je mobiele telefoon. Pocopay is nu actief in Estland, Finland, Spanje en Nederland.

Je registreert je via de app van Pocopay. Daarvoor moet je een foto van je paspoort maken en een bedrag (€0,01) overmaken vanaf je huidige betaalrekening.

Voor volwassen is er een gratis abonnement en een die €2,90 per maand kost. Daarnaast betaal je een vast bedrag per overboeking en opname.

De betaalpas van Pocopay is van MasterCard en niet van Maestro, zoals andere Nederlandse betaalpassen. Dit betekent dat het een soort creditcard is. Je kunt met je Pocopay-pas niet betalen in winkels waar je niet met je creditcard kunt afrekene. Dit is bijvoorbeeld in de meeste Nederlandse supermarkten niet mogelijk. Wel kun je met je Pocopay-pas online betalingen doen.

Je kunt bij Pocopay onder andere niet roodstaan.

Is Pocopay een bank?

Nee, officieel is Pocopay geen bank, maar een betaalinstelling. Dat is een niet-bancaire partij die een betaaldienst aanbiedt. Een betaalinstelling kan in elk EU-lidstaat een vergunning aanvragen en mag zijn diensten dan in heel Europa aanbieden. Pocopay heeft een vergunning in Estland gekregen, en staat daar onder toezicht.

Een partij kan dus betaaldiensten (bijvoorbeeld een betaalrekening) aanbieden zonder een bank te zijn.

Een belangrijk verschil met een bank is dat een betaalinstelling niet onder het depositogarantiestelsel valt. De meeste betaalinstelligen stellen het geld van consumenten wel veilig.

Wat kost het?

Er zijn verschillende abonnementen:

Pocopay Flash: voor kinderen van 6 tot 17 jaar

Pocopay Youth: voor jongeren/studenten van 18 tot 26 jaar

Pocopay Basic: vanaf 18 jaar

Pocopay Power: vanaf 27 jaar

Flash en Basis hebben geen vaste maandelijkse kosten, Youth en Power wel:

Youth: €0,90 per maand

Power: €2,90 per maand

Let op: na Bunq is Pocopay de tweede bank/betaalinstelling die variabele kosten introduceert. Bij Pocopay betaal je per overboeking naar een andere bank binnen de Eurozone €0,20. Bij Basic krijg je 5 gratis overboekingen per maand en bij de overige abonnenementen 30 overboekingen.

Ook voor een geldopname betaal je per keer €1,20. Bij Basic is een betaalpas niet mogelijk. Bij de overige abonnementen krijg je 2 gratis opnames per maand.

Net al bij andere banken betaal je ook voor geldopnames en betalingen buiten de Eurolanden. Bij Pocopay is dat €1,20 per opname + 2,5% van het opgenomen bedrag en 1% van het betaalde bedrag.

Je kunt trouwens maximaal €5000 per maand betalen.

Met de vaste kosten van €2,90 per maand (inclusief 1 betaalpas met contactloos betalen) is Pocopay Power niet heel goedkoop in vergelijking met Nederlandse betaalrekeningen.

Veiligheid

Om de app te openen moet je inloggen met een (zelf gekozen) 4-cijferige code. Voor een betaling heb je naast deze code een extra bevestigingcode nodig. Die krijg je per sms toegestuurd. Als je 1 telefoon hebt, krijg je die sms echter op dezelfde telefoon. Valt je telefoon in verkeerde handen, dan is dit geen extra beveiliging. In tegenstelling tot internetbankieren waarbij je soms ook de betaalpas en/of een kaartlezer nodig hebt voor een bevestigingscode.

Pocopay geeft aan ook andere maatregelen te nemen afhankelijk van bijvoorbeeld het bedrag. Soms zal bijvoorbeeld ook om een wachtwoord gevraagd worden.

Kies in ieder geval altijd een niet makkelijk te acherhalen 4-cijferige code en wachtwoord.

Voor- en nadelen

Voordelen

Een nieuwe toetreder op de markt van betaalrekeningen kan leiden tot meer concurrentie, waardoor de tarieven en dienstverlening beter kunnen worden.

Handige mogelijkheden zoals: betalen naar een mobiel telefoonnummer of emailadres, een 'request' versturen naar iemand waarvan je nog geld krijgt, budgetteren en notificaties (bijvoorbeeld als je een betaling binnenkrijgt).

Je kunt je betaalpas in- en uitschakelen voor contactloos betalen, online betalingen en betalingen in het buitenland doen en de limiet bepalen.

Je kunt online betalingen doen met je betaalpas.

Nadelen