Eerste indruk|De Twyp (afkorting voor ‘the way you pay’) is een app van ING die het mogelijk maakt om betalingen te doen en te chatten met personen uit je contactenlijst van je smartphone. Wat onderscheidt deze app van andere apps? Is Twyp makkelijk, snel en veilig? UPDATE: per 15 december 2016 stopt ING met de mobiele app Twyp.

Twyp: review

Conclusie

Met Twyp kun je geld overmaken naar personen uit je contactenlijst van je mobiele telefoon. Het voordeel is dat het geld meteen op het account van de ontvanger staat. Bij mobiel- of internetbankieren duurt dat iets langer als iemand bij een andere bank bankiert. Nadeel is dat iemand ook zo’n Twyp-account moet hebben.

De beveiliging van de app is minder goed dan bij bijvoorbeeld mobiel bankieren. Zo heeft de app zelf geen toegangscode en kun je op ‘code vergeten’ tikken en de persoonlijke code wijzigen, zonder dat je deze actie via een ander kanaal (bijvoorbeeld e-mail) hoeft te bevestigen.

Door de app te downloaden geef je ING toestemming om je per e-mail te benaderen voor het aanbieden van financiële producten en diensten. Je kunt je hiervoor onderaan deze e-mail ook weer afmelden.

Meer initiatieven en mobiel bankieren

ING is niet de eerste aanbieder die met een dienst komt waarbij je ‘makkelijk en snel’ geld kunt overmaken. Ook Paypal en Bunq bieden een dergelijke dienst. Alle 3 de initiatieven hebben gemeen dat het pas werkt als degene aan wie je het geld wilt overmaken ook een account heeft. Dat is direct ook een van de belangrijkste nadelen. Zeker als er steeds meer initiatieven komen. Moet je dan alle apps met bijbehorende wachtwoorden en codes hebben?

Voor consumenten die gebruikmaken van de mobiel bankieren-app van hun bank is geld overmaken naar iemand al bijna net zo makkelijk, vooral als iemand al in het adresboek staat. Bij sommige banken moet het dan wel om iemand gaan waarnaar je al eerder geld hebt overgemaakt of je moet hebben ingesteld dat je ook geld kunt overmaken naar onbekende rekeningnummers. Voordeel van Twyp, Bunq en Paypal.me is dat het geld direct op de andere rekening staat. Bij mobiel bankieren is dat alleen zo als je naar een rekeningnummer bij dezelfde bank overmaakt, naar een andere bank duurt het maximaal 1 werkdag.

Veiligheid en privacy

Volgens Twyp is de app veilig omdat ze gebruikmaken van de betalingssystemen van ING, je altijd geld overmaakt naar mensen uit je contactlijst en je de betaling bevestigt met een persoonlijke code.

Maar als je deze code vergeten bent en wilt wijzigen, dan kan dat vreemd genoeg gewoon via de app. Na een betaling moet je de persoonlijke code invoeren, maar als je in plaats daarvan op ‘je code vergeten’ tikt, kun je gewoon een nieuwe intoetsen. Je moet de nieuwe code wel bevestigen, maar met een code die je via een sms krijgt, op diezelfde telefoon. Wel krijg je een e-mail met de mededeling dat de persoonlijke code gewijzigd is en dat je direect contact op moet nemen met de bank als jij niet degene was die dat gedaan heeft.

Iemand die jouw telefoon in handen krijgt, kan dus theoretisch in ieder geval kwaad doen. Hij kan zichzelf aan de contactlijsten toevoegen, een nieuwe persoonlijke code aanmaken en geld overmaken naar zichzelf (in ieder geval tot het tegoed wat je erop hebt staan). De app zelf heeft namelijk geen (aparte) toegangscode, zoals bij mobiel bankieren

Mocht je van Twyp gebruik willen gaan maken, beveilig dan in ieder geval altijd je telefoon met een toegangscode, zet niet te veel tegoed op je account en laat direct je Twyp-account blokkeren als je telefoon gestolen of kwijt is.

Volgens de voorwaarden zal de schade maximaal €150 als je niet ‘grof nalatig’ bent geweest. Je bent bijvoorbeeld grof nalatig als je diefstal of verlies niet direct meld op het moment dat je er bewust van wordt. In geval van grove nalatigheid is alle schade voor eigen rekening.

Als je de app downloadt, ga je akkoord met de voorwaarden en privacyverklaring van Twyp. In die privacyverklaring staat dat je persoonsgegevens verwerkt kunnen worden voor promotieactiviteiten van ING. Dit betekent dat ING je financiële producten en diensten kan aanbieden. Als je een e-mail ontvangt van ING kun je via die e-mail afmelden voor zulke berichten.

Voordelen

De app is gratis.

Er worden geen kosten gerekend voor ontvangen, overmaken of terugstorten.

Je hoeft voor het gebruiken van de app geen klant te zijn van ING.

Geld dat je overmaakt staat direct op het Twyp-account van de ontvanger.

Er zit een chatfunctie in de app waarvoor je geen koppeling met een andere chatapp nodig hebt.

Je krijgt een bericht als je een betaling hebt ontvangen.

Het aanvullen van je saldo voor Twyp kan zowel via iDeal als creditcard snel. Het saldo is vrijwel direct aangevuld.

Het saldo op je Twyp rekening mag niet negatief zijn. Twyp verstrekt geen krediet.

Nadelen

De app is niet beschikbaar voor Windows smartphones.

Het is alleen mogelijk wanneer zowel jij als je collega/familielid/vriend een Twyp account hebben.

Je kunt maximaal €1000 betalen, €1000 ontvangen en €1000 terugstorten per kalenderjaar.

Het is een aparte app, dus weer een app en (te onthouden) toegangscode erbij.

Om te kunnen chatten en betalen moet je toestemming geven om te synchroniseren met je contactenlijst van je mobiele telefoon. Hierbij garandeert ING de veiligheid en privacy.

ING mag jouw persoonsgegevens gebruiken voor promotieactiviteiten. Daar geef je toestemming voor als je de app downloadt.

Je kunt maximaal 1 bankrekening koppelen.

Er is geen compensatie mogelijk volgens het depositogarantiestelsel of een gelijkwaardige regeling.

Personificatie met een profielfoto werkt (nog) niet.

Bij het terugstorten ontbreekt een suggestie voor IBAN of een adresboek.

Bij het invullen van je creditcardgegevens werken de oranje ballonnetjes met vraagteken (nog) niet.

Update 1 februari 2016

In reactie op de eerste indruk heeft ING laten weten: 'We werken op dit moment aan het beveiligen van het heraanvragen van een nieuwe PIN. Op dit moment is er geen schade gemeld door onze klanten. Mocht er onverhoopt toch schade ontstaan, dan krijgt de Twyp-gebruiker de eventuele schade uiteraard vergoed.'

Update 10 juni 2016

Alle gebruikers van de app hebben inmiddels van ING een controlecode ontvangen. Wanneer je jouw Persoonlijke Code vergeten bent en je hebt saldo op je account dan vraagt de app om deze controlecode. Hiermee is dit proces veiliger geworden.

Update 21 november 2016

ING heeft vandaag laten weten dat ze per 15 december stopt met de mobiele app Twyp. Uit klantervaringen van Nederlandse app-gebruikers is gebleken dat ze een aparte app voor onderling betalen niet nodig vinden. In Spanje is de app wel een succes. ING heeft onlangs de nieuwe functionaliteit ‘betaalverzoek’ toegevoegd aan de ING Mobiel Bankieren App. Hiermee kun je als klant van ING onderling (terug)betalen via onder andere Whats’s app, sms en e-mail. Heb je nog geld in Twyp staan? Dan stort Twyp op 24 november dit geld op je gekoppelde rekening. Tot 15 december kun je Twyp nog deels gebruiken, daarna wordt je Twyp-account geblokkeerd.

Twyp: wat is het?

De Twyp (afkorting voor 'the way you pay') is een app van ING die het mogelijk maakt om betalingen te doen en te chatten met personen uit je contactenlijst van je smartphone.

Registreren

(actieve) mobiele telefoonnummer

Een code voor je rekening, De code kies je zelf.

Een eenmalige code die je van Twyp per SMS ontvangt. Hiermee activeer je de rekening.

Je voor- en achternaam

Je persoonlijke en geldige e-mailadres

2. Aanvullen van je saldo

Creditcard

iDeal

3. Betalen via chat

Voer het gewenste bedrag in

Voer je persoonlijke 4-cijferige code in

4. Terugstorten van saldo