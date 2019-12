Vanaf 1 augustus 2014 echt over op IBAN

Nieuws|Het invullen van een oud rekeningnummer kan vanaf 1 augustus echt niet meer. Oude rekeningnummers worden niet meer automatisch omgezet in een IBAN.

Minister van Financiën Dijsselbloem stelde onlangs nog voor om de periode, waarin oude rekeningnummers in de internetbankieromgeving automatisch worden omgezet, te verlengen tot 2016. Nu is besloten dit niet te doen. Een van de belangrijkste reden is dat cybercriminelen veel misbruik maken van de onduidelijkheid rond de overgangsperiode naar een Europese betaalmarkt.

Adresboek vullen

Wie na 1 augustus 2014 zo min mogelijk (de veel langere ) nieuwe Europese nummers handmatig wilt invoeren, doet er goed aan rekeningnummers die hij nu gebruikt direct in het adresboek van internetbankieren op te slaan. Nummers in het adresboek worden namelijk automatisch omgezet.

Voor goede doelen, met een verkort rekeningnummer (bijvoorbeeld giro 555) zal tot 1 februari 2016 wél een 'consumentvriendelijke faciliteit' aangeboden worden voor het omzetten van nummers.

Bron: DNB

Meer weten over IBAN? Lees ook: SEPA, over naar één Europese betaalmarkt