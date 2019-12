Eerste indruk|De draadloze versie van de beveiligingscamera Logitech Circle 2 kun je overal neerzetten, binnen én buiten. Bij beweging neemt hij korte filmpjes op, die je kunt bekijken in de app of via de site van Logitech.

Vergeleken met andere ip-camera’s is het bijzonder dat de Circle 2 draadloos is én ook buiten gebruikt kan worden. Je kunt hem dus op allerlei plekken gebruiken, zolang er maar wifi is. Om de accu te sparen, neemt de camera alleen korte filmpjes op bij beweging.

Bedenk wel dat je de camera af en toe moet opladen. Als er wél stroom voor handen is zouden we voor een bekabelde versie kiezen, dan heb je er geen omkijken naar.

Zo nu en dan liet de belichting van het beeld te wensen over, maar over het algemeen is het een prima ip-camera. De app is gebruiksvriendelijk, zo zijn de filmpjes makkelijk terug te kijken en zijn de instellingen helder.

Oogje in het zeil

De draadloze versie van de Logitech Circle 2 is een klein, rond beveiligingscameraatje. Het lijkt een beetje op een oog, dat heel toepasselijk een oogje in het zeil houdt als je er zelf niet bent.

Via wifi worden de beelden gestreamd naar de cloud. De korte video’s bij beweging kun je bekijken op je smartphone, tablet of laptop. Je kunt hem los ergens neerzetten - ook buiten -, of ophangen met een meegeleverd houdertje.

Echt draadloos

Ip-camera’s worden meestal draadloos genoemd omdat ze verbonden zijn via wifi. Maar bij de Circle 2 heb je zelfs geen stroomkabel nodig. Wel bij het opladen natuurlijk, maar daarna kun je hem volgens Logitech 3 maanden gebruiken. Dat lijkt ons sterk afhankelijk van de hoeveelheid beweging en dus de hoeveelheid filmpjes die worden opgenomen.

Wij hebben hem slechts een week -vrij intensief- uitgeprobeerd en dat hield de accu met gemak vol.

Zonder kabel heb je meer vrijheid qua plaatsing, vooral buiten. Bedenk wel dat je hem af en toe moet kunnen opladen én wifi-bereik nodig hebt.

Korte filmpjes

Om energie te sparen neemt de camera niet continue op, anders zou de accu snel leeg zijn. Hij staat in een soort slaapstand en wordt wakker bij beweging. Je kunt zelf instellen hoe lang de filmpjes zijn, standaard zijn ze 10 seconden.

Er is ook een bekabelde versie van de Logitech Circle 2 die zo lang filmt als er wat beweegt.

Ook als je op de app het live beeld wilt bekijken, moet hij even ‘wakker worden’ en duurt het even voor je beeld krijgt.

App & site

De app (Android/iOS) is simpel en overzichtelijk. Je maakt een account, verbindt de Circle met een wifi-netwerk en klaar is kees.

Op je scherm zie je rechts een soort tijdlijn van gekleurde bolletjes, die de momenten weergeven dat er beweging werd gesignaleerd. Door erop te klikken start je het filmpje. Ook kun je het live beeld bekijken. Dit kan ook op de site van Logitech.

Verder kun je:

meldingen op je smartphone ontvangen bij beweging.

meldingen op je smartphone ontvangen bij beweging. korte filmpjes downloaden in de app of via de site.

bewegingszones instellen, zoals de deur op het screenshot hiernaast. Je krijgt dan een melding dat er specifiek bij de deur beweging is gesignaleerd.

Ook beweging buiten de zone blijft de camera activeren. Een zone instellen kan alleen via de site en je hebt het duurste abonnement nodig.

Ook beweging buiten de zone blijft de camera activeren. Een zone instellen kan alleen via de site en je hebt het duurste abonnement nodig. de bewegingsgevoeligheid aanpassen.

iemand toespreken via de luidspreker in de Circle 2.

eendagoverzicht maken; een kort filmpje met wat er gebeurd is die dag. Lollig omdat we tijdens het testen van de camera collega’s en familieleden versneld zien rondscharrelen.

Het zal afhangen van de toepassing of je dit vaak gebruikt.

Door je thuisadres op te geven en je locatie te delen, krijg je geen meldingen van beweging als je thuis bent. Handig, maar de batterij van je smartphone gaat wel sneller leeg en die van de Circle 2 ook. Hij blijft namelijk wel filmpjes opnemen.

Je kunt beter zelf elke keer de camera aan en uit zetten, dat is wel een nadeel.

Kwaliteit van de video's is niet perfect

De video’s zagen er meestal prima uit voor dit doeleinde (ook ’s nachts). Maar zo nu en dan liepen we tegen kleine problemen aan. Zo ging de camera ’s nachts niet altijd op de nachtstand, met pikdonkere filmpjes als gevolg. Of bleef vermoedelijk juist de nachtstand aan staan en had het beeld ’s ochtends een rode waas.

Overdag vonden we filmpjes soms wat te donker. Ook verloren we zo nu en dan de verbinding met de Circle 2 bij beide wifi-netwerken waarop we hem hebben uitgeprobeerd. Je krijgt dan de melding dat de camera offline is. Dit duurde maar enkele minuten.

Abonnement & accessoires

Zonder abonnement kun je één dag terugkijken, dit kun je tegen betaling uitbreiden naar 14 of 31 dagen. Alleen met het duurste abonnement (€9,99 per maand of €99,99 per jaar) kun je onder meer bewegingszones instellen.

Er zijn verschillende accessoires te koop waarmee je de Circle bijvoorbeeld aan een raam kunt hangen of direct in een stopcontact kunt plaatsen (en daar laten hangen). Ook kun je een reserve accu aanschaffen.



Lees meer: