Arlo (Netgear) Arlo Q (VMC3040)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Netgear Arlo Q slaat zonder abonnement video's 7 dagen op in de cloud en dat is relatief lang. Een abonnement is alleen nodig als je camerabeelden langer wilt bewaren. De camera heeft een groothoeklens (130 graden) die een flink gedeelte van de te bewaken ruimte filmt. De opnames kunnen alleen worden opgeslagen in de clouddienst van Netgear, niet op een geheugenkaart. De beelden zijn vanuit de dienst te downloaden door de eigenaar van de camera. Bijvoorbeeld na een inbraak.