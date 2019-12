Nest Cam NC1102FD

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nest Cam biedt gratis livestream om je huis in de gaten te houden. Maar LET OP: een betaald abonnement op Nest Aware is noodzakelijk om de Nest goed te kunnen gebruiken, inclusief video-opslag en instellen van detectiezones. Nest wil je niet te vaak lastig vallen en stuurt daarom maximaal 1 notificatie per half uur. Dat kun je niet aanpassen. De Nest Cam is te combineren met de rook- en koolmonoxidemelder en de slimme thermostaat van Nest.