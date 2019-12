Test IP-beveiligingscamera's juli 2018

Nachtzicht

Als je een beveiligingscamera koopt, wil je ook 's nachts goede opnamen kunnen maken. Wij testen de beeldkwaliteit in verschillende lichtomstandigheden. Op een donkere dag, een erg donkere dag en 's nachts. 's Nachts zien we de grootste verschillen, zoals je kunt zien in de afbeeldingen hieronder. De Logi Circle 2 heeft in deze situatie duidelijk het scherpste beeld.

We testen natuurlijk nog veel meer aspecten, ingedeeld in 4 groepen:

Ingebruikname en gebruiksgemak

Beeldkwaliteit

Bewegingsdetectie en notificaties

Aandacht voor privacy en veiligheid

Van goed naar slecht

Hieronder zie je duidelijke verschillen in scherpte en helderheid van het nachtbeeld. Tussen haakjes staan de rapportcijfers voor dit testaspect. Log in om ons Testoordeel te bekijken.

Logitech Circle 2: Ongeveer tweederde van het beeld is goed belicht, ondanks de extreem grote beeldhoek (8,7)

Nest Cam IQ: Ongeveer 80% van het beeld is goed belicht ondanks de grote beeldhoek (6,9)

Eminent EM6325: de helft van het beeld is goed belicht (5,5).

TP-LINK NC450: Ongeveer 80% van het beeld is goed belicht (5,1).

Alecto DVC-105IP: de helft van het beeld is goed belicht (4,6)

KlikAanKlikUit IP-Camera: tweederde van het beeld is goed belicht (3,7).

