Eerste indruk|In 2015 bekeken we de Nutribullet blender. Volgens Tommy Teleshopping de doorbraak in de voedingswetenschap die je leven kan veranderen: een supervoedingsstoffen extractor. Maar eigenlijk is het gewoon een blender met extra bekers.

Nutribullet getest

De Nutribullet is getest. De testresultaten van alle blenders vind je in de vergelijker.

Review 2015: conclusie

De Nutribullet zal je leven niet veranderen. Hetgeen dat je leven verandert is hoe je eet en dat heb je toch echt zelf in de hand. We vergeleken de Nutribullet in deze review met de Personal Blender van Princess en een gewone blender.

Drinken

Een smoothie maken van spinazie, noten, meloen, aardbeien, banaan en een beetje water gaat in elk van de apparaten prima. Het resultaat is bij allemaal even 'smooth'. Bij een gewone blender moet je het boeltje wel nog overschenken in een glas. Bij de Nutribullet hoeft dat niet. Door een drinkring op de beker te schroeven kun je direct uit de beker drinken. Maar je kunt je shake ook verdelen over de 2 bijgeleverde bekers. Op elke beker draai je dan een drinkrand. Jammer is dat deze ringen niet elk een eigen kleur hebben.

Nog handiger dan de bekers met drinkrand vinden wij de beker van de Personal Blender waarbij je de beker gelijk kunt afsluiten met een deksel met afsluitbare drinkopening. De Nutribullet is ook helemaal af te sluiten met een kap, maar uit die kap kun je niet drinken. Je moet dan de kap er eerst weer afdraaien voor je kunt drinken en dan heeft de beker geen fijne drinkrand meer en moet je dus weer een drinkrand erop draaien: omslachtig.

Schoonmaken

Schoonmaken van de Nutribullet is eenvoudig. Je stopt de onderdelen in de vaatwasser of je spoelt ze af in een sopje.

Uniek systeem?

Het systeem van de Nutribullet - waarbij je direct in de beker de boel fijn hakt - is niet uniek. Zo werkt de Personal Blender van Princess ook, en er zijn nog meer van dit soort apparaten te vinden. Je moet bij gebruik van zo'n systeem wel opletten dat je de beker niet te vol stopt en bij voorkeur de zware dingen als eerste in de beker doet, zodat ze tijdens het hakken makkelijk naar beneden vallen.

Spinazie bleef bij ons bovenin hangen.

Prijzig

Het systeem is dus niet uniek, het vermogen van 600 Watt dan? Nee, ook niet. De inhoud van de bekers is wel groot, maar dat dit de uitzonderlijk hoge prijs goedmaakt lijkt ons niet. Bijna €100 is echt veel duurder dan de meeste vergelijkbare apparaten, ook die met meerdere bekers geleverd worden. De Princess waarmee we hem vergeleken kost bijvoorbeeld nog geen 3 tientjes.

Wat is de Nutribullet?

Volgens de reclame is de Nutribullet de doorbraak in de voedingswetenschap die je leven kan veranderen. Het is een blender waarbij je eerst het voedsel in de beker stop en daarop het mes draait. Dit geheel plaats je op de basis en als je hem erindraait begint hij meteen met hakken. Je hoeft hem niet vast te houden.

Hij kan door de 600 Watt motor en de 2 soorten messen voedsel verpulveren. Met het ene mes hak je nootjes, met de ander maak je smoothies. Bij de bestelling krijg je naast de Nutribullet met een schenkbeker van 700 cl ook 2 drinkbekers inclusief een drinkring en 2 afdekdoppen en een receptenboek. Echt levensveranderend? Lees onze review.