Eerste indruk|De huishoudbeurs is een jaarlijks terugkerend evenement waar vaak ook nieuwe producten worden geintroduceerd. De Consumentenbond nam een kijkje en bracht wat noviteiten in beeld.

Huishoudbeurs 2014

Ook dit jaar bezochten we de Huishoudbeurs editie 2014 en gingen we op zoek naar leuke nieuwe producten en noviteiten. Een aantal producten konden we ter plekke uitproberen en een aantal andere producten namen we mee om verder te onderzoeken. Hieronder meer informatie over de producten en verkrijgbaarheid. Bekijk de video voor meer informatie.

Ziplac

Ziplac nagellak is een nagellak die na een aantal minuten uithard onder een speciale lamp. De lak blijft flexibel en is in één laagje weer van je nagel af te trekken. Zo hoef je niet in de weer met nagellakremover en brokkelt de nagellak niet af. Hoe lang het uiteindelijk blijft zitten was lastig uit te proberen op de beurs, maar ze geven aan twee weken.

Rosti Mepal

Met de Duobeker To Go van Rosti Mepal kun je bijvoorbeeld cruesli en yoghurt gescheiden meenemen, waardoor je cruesli krokant blijft. Ze hebben ook een Maaltijdkom die ook in de magnetron kan, door de plastic kom daar omheen, verbrand je je handen niet. Verkrijgbaar bij o.a. de Blokker.

Curver

De Aroma Fresh vershoudboxen van Curver kun je vanuit de vriezer in de magnetron stoppen, hebben een ventiel die de stoom laat ontsnappen en zijn lucht en waterdicht. Ze hebben verschillende maten en zijn te koop bij o.a. de Blokker.

Vacu Vin

PopSome van Vacu Vin is een borrelbakje waaruit je bijvoorbeeld nootjes op je hand kunt strooien in plaats van dat iedereen het rechtstreeks uit het bakje haalt.

Shoeps

Deze elastische stukjes van Shoeps plaats je in je schoenen in plaats van schoenveters, zodat je geen veters meer hoeft te strikken. Je maakt eigenlijk van elke schoen een instapschoen. Handig voor kinderen die nog niet makkelijk hun veters kunnen strikken, maar ook voor ouderen. Ze zijn te koop in verschillende kleuren.

Hurom slowjuicer

Slowjuicen is een techniek waarbij het vruchtvlees van fruit en groente gekneusd wordt ipv gesneden. Hierdoor zouden voedingsstoffen behouden blijven. De Hurom HH-serie is een slowjuicer en blender in één. Je kunt kiezen van welke vruchten je het vruchtvlees wel of juist niet in je sap wilt. De komende 6 maanden te koop bij de Bijenkorf.

Thermomix

De nieuwe trend in keukenmachineland, de apparaten worden steeds multifunctioneler. Zo ook de Alleskunner van Thermomix. De multifunctionele keukenmachine, waarmee je o.a. kunt hakken, kneden, maar ook koken en stomen, is niet goedkoop en kost 1028 euro en is te koop via hun website.

Speedcleaner

Ramen zemen is niet voor iedereen het meest favoriete klusje. Met de Speedcleaner kun je het soppen en wissen van ramen tegelijkertijd doen. Met een beetje oefenen ben je dan sneller klaar.

Poopy Cat

Deze biologisch afbreekbare kattenbak van Poopy Cat kun je een week gebruiken en vervolgens in de groene container weggooien. Je kunt een abonnement nemen waarbij je per keer 4 bakken geleverd krijgt en ze kosten 5 euro per bak.