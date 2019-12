Secretbox.com, review

Conclusie

De secretbox voor de keuken bevatte inderdaad een inhoud ter waarde van €300. Kanttekening, dat geldt alleen als je voor alle producten de hoofdprijs betaalt en de Curver opbergbox meerekent. Wij konden dezelfde inhoud ook voor iets minder dan €200 kopen. Maar aangezien je €50 betaalt is het geen slechte aanbieding. Overigens is die €50 de aanbieding bij de Blokker; op secretbox.com zelf kost het keukenpakket €70.

De producten in onze box waren overigens niet of nauwelijks te vinden op Nederlandse webwinkels. We moesten er vaak voor in het buitenland op zoek, zoals bij e-Bay of Amazone. De kwaliteit van de producten hebben we niet beoordeeld.

Inhoud van de box

minumumprijs (€) maximumprijs (€) Messenset royal VKB, 120 mm 19,95 45,95 Espresso-capsules doosje 10 stuks Cafe Magnani 1,50 2,69 Keukenweegschaal/kom KE 1100 5 kilo 17,95 34,95 Whiskeyglazen 6 stuks 14,95 60,00 Casserole Home Bugatti 14,95 18,95 Steelpan met deksel Brabantia 18 cm 84,00 84,00 Set 4 Snijplanken in houder Kitchen&Home 15,00 27,99 Opbergbox curver 19,99 19,99 Totaal 188,29 298,52

Of de inhoud van de box elke keer hetzelfde is, dat is de vraag. We hebben er maar één, dus niet meerdere besteld. We denken dat de inhoud van de box steeds wisselt, maar het soort producten zal waarschijnlijk niet veel verschillen. Ga je als jongen of meisje op kamers wonen, dan is zo'n box best interessant.

Hoe werkt het?

Secretbox geeft aan dat ze de prijzen zo laag kunnen houden, doordat ze direct bij de fabrikant inkopen. De merken die ze noemen op de website vonden wij overigens niet terug in onze box. Het keukenpakket kost normaal gesproken bij secretbox.com €70. Je kunt naast het keukenpakket ook kiezen voor:

een pakket voor kinderen (€25);

een Deluxe pakket (€99);

Badkamerbox (€59);

Original box (€39);

TV special (€79).

Je kunt de box ook cadeau doen aan iemand anders. Vul de leeftijd in van degene voor wie het (kinder)pakket bestemd is, dan wordt de samenstelling aangepast aan de leeftijd.