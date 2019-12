Stomer-blenders voor babyvoeding

Eerste indruk|Een babyfoodprocessor, in de volksmond ook wel een babycooker genoemd, is een stomer en blender ineen. Handig om gezonde, verse maaltijden te maken voor je kleintje. Bij het stomen blijven er namelijk meer vitamines behouden dan wanneer je groente in water kookt. Wanneer het eten gaar is, kun je het gemakkelijk fijnmalen in de blender. Wij testten 5 apparaten.

Wat is een stomer-blender?

Babyfoodprocessors zijn combinatieapparaten die zowel kunnen stomen als blenden. Handig om gezonde, verse maaltijden te maken voor je kind. Bij het stomen blijven er namelijk meer vitamines behouden dan wanneer je groente in water kookt. Wanneer het eten gaar is, kun je het gemakkelijk fijnmalen in de blender.

Hoe werkt een stomer-blender?

Vooraf aan het stomen vul je het waterreservoir. Dit kan met een simpele maatbeker en deze wordt meestal meegeleverd met het apparaat.

De ingrediënten die je wilt stomen, doe je vervolgens in een stoommandje. Dit zorgt ervoor dat niet alleen de stoom erbij kan, maar dat ook het condenswater weer weg kan lopen.

Dit kookvocht wordt vervolgens opgevangen om tijdens het pureren weer te gebruiken.

Door langer of korter te mixen, kun je voor je kleintje een puree maken, variërend van grof gehakt tot fijn gepureerd, afhankelijk van de leeftijd en wat je maakt.

Na het koken doe je alle onderdelen bij elkaar in de kan van de blender.

Extra opties

Naast stomen en pureren kunnen sommige apparaten ook flesjes en speentjes steriliseren, potjes babyvoeding opwarmen of eten ontdooien.

Glad of stukjes?

Veel ouders geven de eerste hapjes als mousse. Maar er gaan tegenwoordig ook geluiden op dat juist kleine stukjes goed zijn voor de ontwikkeling van de kaken en de spraak van je kleintje. Wat je voorkeur ook heeft, zorg er altijd voor dat het eten goed gaar is. Eventuele stukjes moeten dus wel zacht genoeg zijn om met alleen de kaken fijn te malen. Controleer ook altijd het eten op temperatuur voor je het aan je baby geeft.

Is een stomer-blender toch niet helemaal wat je zoekt? Lees dan meer over blenders, staafmixers en keukenmachines.

Vijf Stomer-blenders bekeken

Wij testten in 2015 de volgende babyfoodprocessors:

Alecto 5 in 1 Food Processor

Philips/Avent Stomer-Blender SCF 870/20

Beaba Babycook Original

Beaba Babycook Solo

Babymoov Nutribaby

In alle apparaten hebben we 2 verschillende gerechten gestoomt en gepureerd. Bij het stomen zijn aardappelen, vlees, groente en rijst gegaard.

Algemene conclusie

In de stoomprestaties zit niet veel verschil, al doet het ene apparaat er langer over dan de ander. Bij het pureren zijn er meer verschillen tussen de machines. De geteste Babymoov en de Alecto hebben duidelijk moeite om van kleinere porties een gladde puree te maken.

Apparaten in elkaar zetten voor gebruik

Vooral de Beaba Babycook Solo, Beaba Babycook Original en de Avent SCF 870/20 zijn niet zo gemakkelijk in elkaar te zetten en vereisen wat handigheid. De deksels van de Avent en de Beaba Original gaan erg stroef en vergen een beetje kracht. Bij de Beaba's is het plaatsen van de kom op het onderstel ook wat lastig.

De Alecto 5 in 1 Processor en Babymoov Nutribaby zijn heel gemakkelijk in elkaar te zetten. Juist de Alecto voelt hierdoor enigszins instabiel aan.

Water vullen & bijvullen

Voor je het apparaat aanzet, moet je eerst het reservoir met water vullen. Bij alle apparaten is dit goed te doen. Sommige bieden hiervoor een meegeleverde maatbeker, bij Beaba is er een mengkom. Bijvullen van water tijdens de bereiding gaat niet altijd even makkelijk.

Omdat het stoommandje van Beaba in de mengkom wordt geplaatst, maakt dit het lastiger om op een later tijdstip extra water toe te voegen. De mengkom is dan immers in gebruik.

Bij de afgedekte reservoirs van Beaba en Avent is moeilijk te zien hoeveel water er werkelijk in zit. Bij een volgend gebruik zul je dus moeten inschatten hoeveel water er nog moet worden toegevoegd.

Het bijvullen van de Alecto is geen pretje en vuurvaste vingers zijn hierbij niet overbodig. Zo moet je het stoommandje met ingrediënten en het opvangbakje voor het kookvocht verwijderen voordat je water kunt toevoegen. Het is al helemaal een kunst om dit te doen zonder te knoeien.

Ook bij het bijvullen van de Beaba Original moet je oppassen. De deksel van het waterreservoir kan wel 80 °C worden.

Gelukkig is het bijvullen van de waterreservoirs tijdens de bereiding niet vaak nodig. Met uitzondering van de Alecto hielden alle apparaten het gemakkelijk 20 minuten vol. Alleen bij Alecto moesten we na 10 minuten stomen al extra water toevoegen. Aangezien veel ingrediënten tussen de 10 en 25 minuten moeten stomen is minimaal één keer water toevoegen wel iets om rekening mee te houden.

Stoomtijden

Stomen kost meer bereidingstijd dan bijvoorbeeld koken. Door de ingrediënten in kleinere stukjes te snijden, kun je de stoomtijd iets inkorten. Wat wel opvalt, is dat de stoomtijden bij de verschillende apparaten niet gelijk is.

Wanneer je de juiste stoomtijden aanhoudt - zoals aangegeven in de handleiding - wordt het eten in alle apparaten goed gaar en zacht. De handleiding vermeldt echter niet of de opwarmtijd van de apparaten is meegerekend in de stoomtijd. De Babymoov doet er bijvoorbeeld lang over om op te warmen, maar de vermelde stoomtijden zijn vrijwel gelijk aan die bij de andere apparaten.

Ingrediënten toevoegen tijdens het stomen

Niet alle ingrediënten hoeven even lang te stomen. Zo geeft Alecto voor rijst bijvoorbeeld 40 minuten, maar voor sperziebonen 12 tot 15 minuten. Voor een gerecht met meerdere ingrediënten moet je dus op een later tijdstip extra ingrediënten toevoegen.

Helaas gaat dit niet altijd even gemakkelijk. Zo moet je bij de Beaba Original het deksel van de kom draaien, maar deze kan dan al 80 °C zijn en zit erg strak. Niet echt aan te raden. Bij Babymoov gaat dit wel gemakkelijk: het extra stoommandje kan boven op het eerste geplaatst worden.

Rijst stomen niet ideaal

Rijst stomen is geen groot succes. In het meegeleverde kookboek van Alecto moet je rijst 40 minuten stomen. Maar de gaatjes in het stoommandje zijn zo groot dat de rijst er doorheen zakt en in het kookvocht terecht komt. Daarnaast blijkt niet alle rijst even gaar te zijn na de 40 minuten.

Ook de andere stoommandjes hebben moeite om de rijst gaar te stomen en de rijst vast te houden. Bij Babymoov gaat dit nog het beste, maar daar kan nog een hittebestendig bakje in geplaatst worden. Voor de Beaba's zijn losse mandjes speciaal voor rijst en pasta te koop.

Kookvocht gebruiken

Het vocht dat tijdens het stomen ontstaat, kan gebruikt worden als kookvocht om de gerechten iets smeuïger te maken. Bij Beaba kun je het teveel aan kookvocht goed gedoseerd weggooien en bij Alecto en Babymoov kun je het toevoegen.

Helaas kun je bij Avent niet zelf kiezen hoeveel kookvocht je toevoegt. Doordat je de kan omdraait, loopt alle kookvocht weer terug. Hierdoor ontstaat bij de bereiding van kleinere porties meer een soep dan een puree.

Pureren: wisselende resultaten

Het pureren van kleine porties gaat lang niet bij alle apparaten goed.

De Babymoov en de Alecto hebben echt moeite om alle gestoomde wortel klein te krijgen. Door de snelheid van de messen, wordt het eten naar buiten geslingerd en niet gepureerd.

Beide Beaba's maken wel een nette, gladde puree.

Ook Avent zorgt voor een glad resultaat. Maar door de grote hoeveelheid kookvocht, ontstaat er meer een soort soep. Avent geeft aan dat de messen niet geschikt zijn om harde ingrediënten zoals ijsblokjes te verwerken.

Schoonmaken gemakkelijk

Het schoonmaken van de apparaten gaat vrij gemakkelijk. Veel mag in de vaatwasser. Alleen bij Alecto mogen de messen, het stoomdeksel en de mixbekers niet in de vaatwasser. De blenders zijn ook redelijk gemakkelijk zelf te reinigen door er een beetje water en zeep in te doen en ze even aan te zetten.

Bij de Beaba's is het zelfs mogelijk om de messen los te maken van de mengkom, zodat het mogelijk is de onderzijde van de messen ook te poetsen.

Veiligheid: kan beter

Niet alle apparaten zijn even goed beveiligd. De Babymoov en Alecto kunnen ingeschakeld worden zonder dat er een mandje op het waterreservoir staat. En bij Avent schakelt het apparaat zich niet zichtbaar uit wanneer het water op is.

De enige mogelijkheid is dan om af te gaan op de stoom, maar dit kan zeer gevaarlijke brandwonden opleveren. Bovendien worden de apparaten erg heet. Het is dus belangrijk om goed op te passen wanneer je extra ingrediënten toevoegt.

Plus- en minpunten

Alecto 5 in 1 Food Processor (€89,95)

+ Goedkoopste uit de test.

+ Snel warm.

+ Ingrediënten toevoegen tijdens het stomen gaat gemakkelijk, al loopt er wel heet water van het deksel af.

+ Ook te gebruiken voor het steriliseren van flesjes en speentjes.

+ Ook te gebruiken voor het opwarmen van flessen en potjes.

+ Geluidssignaal wanneer het water op is.



- Het water is snel op en moet dan bijgevuld worden. Je komt dan in contact met hete delen.

- Maakt een niet al te stevige indruk.

- Het pureren van kleine hoeveelheden gaat lastig.

- De steamer kan aan zonder dat er een stoommandje of fles in staat. De blender is wel beveiligd.

Update 24 september 2015

Lees de veiligheidswaarschuwing voor de Alecto 5 in 1 Food Processor

Update maart 2017

Alecto heeft inmiddels een nieuw model de BFP-88 ( (€79), maar deze lijkt heel erg op het geteste exemplaar.

Philips/Avent Stomer-Blender SCF 870/20 (€109,95)

+ Het waterresevoir is gemakkelijk te vullen.

+ Je hoeft de steamer niet te openen om het eten in de blender te gooien. Simpel omdraaien is genoeg.

+ Apparaat kan niet aan wanneer de kan niet is geplaatst.



- Niet geschikt om flessen en spenen te steriliseren.

- Niet geschikt om flessen en potjes mee op te warmen.

- De stoom die uit het apparaat komt, is slecht zichtbaar.

- Je kunt niet bepalen hoeveel kookvocht je toevoegt aan het gerecht.

- Geen geluidssignaal wanneer het water op is.

Update maart 2017

De SCF 870/20 is nog wel te koop, maar er is ook een nieuw model geintroduceerd in mei 2016.

Beaba Babycook Original (€114,95)

+ Het apparaat is compact omdat het stoommandje in de blender past.

+ Ook kleine hoeveelheden worden goed gepureerd.

+ Ook te gebruiken voor verwarmen van potjes

+ Ook te gebruiken voor ontdooien

+ Sneller klaar dan de Beaba Babycook Solo, maar heeft wel een kleinere kom.

+ Bij het schoonmaken kunnen de messen losgemaakt worden van de kom.



- Het deksel wordt heel heet. Op een later tijdstip extra ingrediënten toevoegen is daardoor vrijwel onmogelijk.

- Voor het stomen van rijst moet je een apart mandje aanschaffen.

- Moeilijk te zien of het apparaat aan staat.

- Geen geluidssignaal wanneer het water op is. Schakelt zichzelf wel uit.

Update maart 2017

De kleur van de Babycook is inmiddels aangepast.

Beaba Babycook Solo (€145,00)

+ Het apparaat is compact omdat het stoommandje in de blender past.

+ Ook kleine hoeveelheden worden goed gepureerd.

+ Ook te gebruiken voor het verwarmen van potjes.

+ Ook te gebruiken voor het ontdooien.

+ Heeft een grotere kom dan de Beaba Babycook Original.

+ Bij het schoonmaken kunnen de messen losgemaakt worden van de kom.

+ Het deksel is makkelijk te ontgrendelen met één druk op een knop.

+ Geluidssignaal wanneer het water op is.

+ Wanneer het deksel niet goed dicht zit, kan het apparaat niet worden aangezet.



- Voor het stomen van rijst moet je een apart mandje aanschaffen.

- Het apparaat schakelt zich na 20 minuten automatisch uit en kan dan niet opnieuw aangezet worden.

Babymoov Nutribaby (€119,00)

+ Twee grote stoommandjes, waardoor je veel voeding tegelijk kan bereiden.

+ Groot waterreservoir waardoor er ook langere tijd achter elkaar gestoomd kan worden.

+ Display dat aangeeft hoe lang het nog duurt.

+ Door de 2 mandjes kunnen ingrediënten met een korte kookduur later gemakkelijk worden toegevoegd.

+ Het waterreservoir is gemakkelijk bij te vullen.

+ Blender en steamer zijn tegelijk te gebruiken.

+ Geluidssignaal wanneer het water op is



- De blender heeft moeite met het pureren van kleine hoeveelheden.

- Het duurt lang voordat er stoom ontstaat, maar het is onduidelijk of dat is verwerkt in de bereidingstijd.

- Het apparaat kan ook worden ingeschakeld wanneer er geen mandjes op staan.

