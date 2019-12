Tefal Cuisine Companion: review

Conclusie

Met al zijn functies en accessoires wekt de Tefal Cuisine Companion de indruk dat hij al het keukenwerk uit handen neemt. Maar dat valt erg tegen: bij een derde van de recepten heb je nog een oven of pan nodig, en er zijn nog veel handelingen nodig die niet door het apparaat worden gedaan. Weglopen is er ook niet bij, want je moet vaak gedurende het recept nog ingrediënten toevoegen, een onderdeel verwisselen of de kom afwassen voor de volgende stap in het recept. Bij opvallend veel recepten wordt de kookfunctie niet gebruikt, waardoor de Cuisine Companion niet meer is dan een veredelde keukenmachine.

Wel is de bediening zeer eenvoudig, en lukten én smaakten alle recepten die we uitprobeerden uitstekend. Zelfs de lastige gerechten, zoals risotto en crema catalana lukten zonder een centje pijn. Door het roerblad bakken gerechten niet aan. Kortom: zelfs zonder enige kookervaring kun je door de recepten stap voor stap te volgen zeer smakelijke, zelfbereide maaltijden op tafel zetten van uitsluitend verse ingrediënten.

Maar voor een apparaat waarbij je toch nog veel zelf moet doen is €700 wel erg veel geld.

Voordelen:

Snijden, mengen, kloppen, kneden, roeren, stomen en koken in één apparaat

Snijden, mengen, kloppen, kneden, roeren, stomen en koken in één apparaat Zeer eenvoudige bediening

Smakelijke gerechten met verse ingrediënten

Ook lastige gerechten zoals risotto en crema catalana lukken zonder problemen

Zonder kookervaring kun je heel makkelijk zelf koken met verse ingrediënten

Door roeraccessoire geen gevaar voor aanbakken van bijvoorbeeld risotto

Nadelen:

Bij veel recepten heb je nog een oven of (frituur)pan nodig

Je moet toch nog veel handelingen zelf doen

Je kunt maar één ding tegelijk bereiden

Hoog stroomverbruik

Geen programmeerbare startfunctie

300 recepten

Bij de Tefal Cuisine Companion zit een boek met 300 recepten die je met het apparaat kunt klaarmaken:

100 voorgerechten

100 hoofdgerechten

100 nagerechten

Het boek ziet er luxe uit, maar de recepten zijn karig in hun beschrijving.

De meeste recepten hebben een buitenlandse oorsprong, zoals Frans, Belgisch, Italiaans en Spaans. Daardoor moet je soms ingrediënten hebben die in Nederland lastig verkrijgbaar zijn zoals kastanjemeel, zuring, kaneelsuiker, kalfsbouillon en zalmforel.

Ook vroegen we ons bij sommige ingrediënten af wat er precies wordt bedoeld, zoals tomatenpulp, ‘rauwe’ linzen, ‘volle’ room en ‘schouderstuk’ van het rund. Overigens lukten de gerechten prima met onze interpretatie van wat er bedoeld wordt: tomatenblokjes uit blik, gedroogde linzen, ongeklopte slagroom en sukadelappen.

Voor ongeveer een derde van de recepten, vooral bij de nagerechten, heb je nog een oven of een (frituur)pan nodig, en bij lang niet alle recepten wordt de warmtefunctie gebruikt. Vooral bij de nagerechten wordt de Tefal Cuisine Companion vaak alleen gebruikt als keukenmachine, om beslag en deeg te mengen.

Bij alle recepten gebruik je de Cuisine Companion, maar soms is het gebruik er wel met de haren bij gesleept. Zoals bij de Mimosa-eieren, waarbij je volgens het recept de eieren 20 minuten in het stoommandje moet stomen, in plaats van ze op de gewone manier in een pannetje in 10 minuten hard te koken. Dat betekent dat het apparaat 0,2 kWh verbruikt voor een paar hardgekookte eitjes!

Handleiding

De handleiding van de Cuisine Companion had duidelijker gemogen. Er worden handelingen beschreven die je helemaal niet uit hoeft te voeren, zoals het bevestigen van afdichtingsringen en het in elkaar zetten van de deksel. Dat is erg verwarrend.

Ook is niet helemaal duidelijk bij welke functies en in welke gevallen je de stoomdop in de deksel op welke stand moet zetten.

De handleiding geeft het idee dat de handmatige bediening van het apparaat heel ingewikkeld is, terwijl die in de praktijk zo vanzelfsprekend is dat je niet eens een handleiding nodig hebt.

Bediening zeer eenvoudig

Je verwacht bij een apparaat dat zoveel kan, dat de bediening erg ingewikkeld is, maar niets is minder waar. De automatische programma’s zijn makkelijk te vinden, en zelf een temperatuur en tijd instellen is kinderlijk eenvoudig. Als je de recepten op de voet volgt, kan het eigenlijk niet misgaan.

6 gerechten

We maakten 6 verschillende gerechten uit het receptenboek met de Tefal Cuisine Companion die je van A tot Z in de Cuisine Companion kunt maken, dus waarbij je geen oven of aparte pan nodig hebt, en waarbij de kookfunctie wordt gebruikt:

linzencrèmesoep champignons op Griekse wijze risotto goulash romige rijstebrij crema catalana

Erg smakelijk en probleemloos

Alle recepten lukten uitstekend en probleemloos, en zijn erg smakelijk. Vooral het gemak van de crema catalana was opvallend. Het verhitten van rauwe eidooiers tot een gladde crème is op de traditionele au bain-marie-wijze nogal tricky en kan makkelijk mislukken en roerei worden in plaats van crème. Maar met de Cuisine Companion gaat het zo eenvoudig dat je je niet eens realiseert dat het normaalgesproken een lastig proces is. Ook de risotto wordt precies goed en bakt niet aan.

Nog veel werk

Het valt tegen hoeveel (snij)werk er bij veel van de recepten nog aan te pas komt, en dat bij bijvoorbeeld de risotto van weglopen nauwelijks sprake is: je moet maar liefst 6 keer gedurende het proces nog iets toevoegen. De timer geeft geen seintje als je iets moet toevoegen, je moet zelf in de gaten houden wanneer het zover is.

Van de bovenstaande recepten kun je alleen bij de linzensoep alle ingrediënten in één keer in de kom doen, zonder dat je daarna nog iets hoeft te doen of toe te voegen. Er zijn weinig recepten in het boek waarbij dit het geval is - eigenlijk alleen soepen en enkele stoofgerechten.

Uit de recepten wordt niet duidelijk of je de deksel van het apparaat af moet halen als je ingrediënten toevoegt. We probeerden de risottorijst door de opening van de dop in de kom te doen, maar zonder trechter ging er veel naast, en de stoom uit de kom was, zoals de handleiding al waarschuwt, gloeiend heet.

Bij het champignongerecht zit de kom zó vol - tot boven de aangegeven maximale hoeveelheid - dat het heel lang voordat de menger alles door elkaar heeft gemengd.

Andere kanttekeningen

Diverse gerechten uit het boek bestaan uit verschillende onderdelen die je apart van elkaar klaarmaakt in de Cuisine Companion, bijvoorbeeld eerst aardappelen stomen en dan een saus maken. Het is onhandig dat je dit niet tegelijkertijd kunt doen en je vraagt je af hoe je het ene onderdeel warm moet houden terwijl je het andere bereidt. De risotto van quinoa, champignon en gemarineerd vlees, waarbij je eerst chilipasta maakt, dan ‘tijgermelk’, dan de quinoa-risotto, en tenslotte biefstuk stoomt(!) is een mooi voorbeeld van hoe omslachtig het is om alles te moeten maken met één apparaat.

Schoonmaken

De kom, deksel, gebruikte accessoire en het stoommandje kunnen volgens de handleiding in de vaatwasser. De drijfas mag niet in de vaatwasser. De rest van het apparaat hoef je alleen met een vochtige doek af te vegen.

Om het schoonmaken makkelijker te maken, kun je de drijfas loskoppelen van de kom. Dat moet je niet direct na gebruik van het apparaat doen, want dan is de onderkant van de as nog erg heet. Wel opmerkelijk, want bij een aantal recepten moet je de kom tussen de verschillende stappen door afwassen. Dan zul je dus sowieso de afwaskwast moeten gebruiken en heb je niets aan de vaatwasserbestendigheid van de kom.

Bij de deksel komt er afwaswater tussen de verschillende lagen doorzichtig kunststof en het is onduidelijk hoe je de deksel open kunt maken om dat weg te krijgen.

Stroomverbruik

Het stroomverbruik van de Tefal Cuisine Companion is afhankelijk van de functie die je gebruikt, en varieert gedurende het programma. Bijvoorbeeld: met het stoomprogramma van 20 minuten verbruikt het apparaat 0,2 kWh. Aangezien een kookprogramma al snel 30 minuten duurt, en een stoofpot zelfs drie keer zo lang tik je behoorlijk wat kilowattjes weg met dit apparaat. Ter vergelijking: de zuinigste koelvriescombinaties verbruiken 0,4 kWh per dag. De kom is niet geïsoleerd, waardoor vooral tijdens de lange programma’s erg veel hitte verloren gaat. Zonde.

Uiterlijk

Voor zo’n duur apparaat had het bedieningspaneel van de Cuisine Companion er wel wat gelikter uit mogen zien. Het is volledig van kunststof dat er goedkoop uitziet en voelt. De kleuren en grootte van de tiptoetsknoppen wekken de indruk dat het paneel speciaal voor ouderen is bedoeld.

Gemiste kans

Een gemiste kans voor deze Tefal Cuisine Companion is het ontbreken van een programmeerbare startfunctie, zoals bijvoorbeeld een broodbakmachine heeft. Het zou zo makkelijk zijn: ’s ochtends voor je naar je werk gaat kieper je alle ingrediënten voor je maaltijdsoep of stoofpot in de Cuisine Companion, en anderhalf uur voor je thuiskomt schakelt het apparaat zichzelf in, zodat je meteen kunt opscheppen zodra je je jas opgehangen hebt.

Het hak-, meng-, kneed- en mixwerk dat de Tefal Cuisine Companion doet, kan ook (deels) worden gedaan met andere keukenapparatuur die veel goedkoper is, zoals een keukenmachine, foodprocessor, staafmixer en blender.

Bekijk wat de beste keukenmachine is.

We testten ook blenders. Vind uit wat de beste blender is.

Bekijk ook de review van de Philips Soup Maker, de Philips Home Cooker, en de Kenwood Cooking Chef.

Tefal Cuisine Companion: wat is het?

De Cuisine Companion is een keukenapparaat van Tefal, die kan hakken, kloppen, kneden, mengen, stomen en stoven in één kom.

Onderdelen

De machine bestaat uit verschillende onderdelen:

basis met display en bedieningspaneel

rvs meng- en kookkom

deksel met stoomdop

rvs stoommandje

hakmes, kneedmes, klopper en menger in aparte opbergbox

De afneembare onderdelen, behalve de aandrijfas, mogen in de vaatwasser.

Verder wordt de Cuisine Companion geleverd met een boek met 300 recepten: 100 voorgerechten, 100 hoofdgerechten en 100 nagerechten die allemaal met de Tefal Cuisine Companion bereid kunnen worden. Ook een spatel en een klein rond borsteltje voor het schoonmaken worden bijgeleverd.

Online kunnen nog andere losse onderdelen worden besteld.

Mogelijkheden

Je kunt met de Cuisine Companion:

hakken

kloppen/mixen

kneden

roeren

stomen

stoven

Er zitten een aantal voorgeprogrammeerde kookprogramma's op, maar je kunt de verschillende functies in combinatie met de tijd en temperatuur ook handmatig instellen.

Specificaties

1000 watt verhittingsvermogen

550 watt motorvermogen

temperatuurbereik van 30 tot 130 °C

tijdsinstelling van 5 seconden tot 2 uur

snelheden: 2 pulse-snelheden, 10 continue progressieve snelheden

De Tefal Cuisine Companion is te koop bij onder andere MediaMarkt en BCC. Hij is ook online te bestellen bij Bol.com en Fonq.

Bekijk ook de review van de Philips Soup Maker, de Philips Home Cooker, en de Kenwood Cooking Chef.