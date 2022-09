Meet je een bovendruk boven de 135? Doe de meting dan nog een keer. Eén meting zegt niet zoveel. Blijft de bloeddruk te hoog dan is het verstandig een weekmeting te doen. Meet dan een week lang elke ochtend en avond je bloeddruk. Is die elke keer te hoog, neem dan contact op met je huisarts. Dit geldt ook voor je onderdruk, als deze steeds boven de 85 is.

De huisarts zal vaststellen of je een hoge bloedruk hebt en kan medicijnen voorschrijven. Ook door gezond te leven kun je je bloeddruk verlagen. Hoe lager je bloeddruk, hoe beter.

Is je bovendruk na meerdere keren meten 180 of hoger, of is je onderdruk 110 of hoger? Doe dan geen weekmeting, maar neem direct contact op met je huisarts om je bloeddruk te bespreken.