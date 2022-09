Microlife BP B3 Comfort PC

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Microlife BP B3 Comfort is een relatief grote bloeddrukmeter. Hij oogt wat ouderwets, maar heeft veel mogelijkheden. Hij is met een kabel aan te sluiten op een PC. Ook is het mogelijk om automatisch 3 metingen achter elkaar uit te voeren, waarna het gemiddelde wordt getoond. Voor 2 gebruikers kunnen er 99 metingen worden opgeslagen. In vergelijking met andere bloeddrukmeters is deze relatief stil tijdens het oppompen. Een ander voordeel is dat de manchet kan worden gewassen. Ook heeft hij een 'gastmodus', waardoor het mogelijk is een enkele meting uit te voeren, zonder dat deze wordt opgeslagen.