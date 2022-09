Omron HEM-7600T-E EVOLV

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Omron Evolv is een nieuw en vooruitstrevend model bloeddrukmeter. Hij is volledig draadloos en beschikt over alle mogelijkheden met behulp van een app. Zonder app is het echter lastig om waarden af te lezen en te interpreteren. Over wat een goede en slechte bloeddruk is wordt weinig informatie gegeven. De app werkt prettig en voldoet aan onze privacyeisen. Je kunt er ook je activiteiten en gewicht in bijhouden. Eventueel zijn er andere apparaten aan te koppelen, zoals een weegschaal, thermometer en sporthorloge, waardoor je alle gezondheidsgegevens bij elkaar hebt. Nadeel is dat je zonder account de app niet kunt gebruiken.