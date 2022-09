Bloeddruk

De Hartstichting raadt aan om vanaf je 40ste jaarlijks je bloeddruk te meten. De bloeddruk is de druk in je bloedvaten. Die is nodig om bloed rond te pompen, zodat al je organen en spieren genoeg zuurstof krijgen. De bloeddruk kan hoger zijn dan nodig is. Je merkt er zelf vaak niks van als je een hoge bloeddruk hebt. Als je hier jaren mee rondloopt, heb je meer kans op een hartinfarct, beroerte of hartfalen.

Omdat je bloeddruk op geen enkel moment van de dag hetzelfde is, is het belangrijk geregeld op hetzelfde moment te meten. Zo weet je of je bloeddruk te hoog is. We spreken van een te hoge bloeddruk als de bovendruk boven de 140 is en de onderdruk boven de 90. In de thuissituatie is dat iets lager, dan spreek je van een hoge bloeddruk bij 135/85.

Oorzaken van hoge bloeddruk

Vaak blijft de precieze oorzaak van een hoge bloeddruk onbekend. Wat wel bekend is, is dat ongezond leven je bloeddruk verhoogt. Dit zijn bijvoorbeeld:

Ongezond eten met veel zout.

Weinig bewegen.

Overgewicht.

Veel alcohol drinken.

Roken.

Stress.

Ook neemt je bloeddruk toe als je ouder wordt. Dit komt omdat je bloedvaten stijver worden. Voor ouderen mag de bloeddruk daarom vaak wat hoer zijn dan de grens van 140/90.

Andere oorzaken van een hoge bloeddruk zijn;

Hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap.

Door bepaalde aandoeningen, vooral ziekten aan de nieren.

Bijwerking van sommige medicijnen.

Behandeling van hoge bloeddruk

Hoe lager je bloeddruk, hoe beter dat is. Bij een hoge bloeddruk zal een arts altijd adviseren om gezonder te leven:

Eet gezond en let op zout.

Afvallen als je te zwaar bent.

Elke dag bewegen.

Minder alcohol.

Niet roken.

Soms is je leefstijl aanpassen niet genoeg om je bloeddruk te verlagen. Een arts schrijft dan medicijnen voor. Bijvoorbeeld plaspillen, bètablokkers of ACE-remmers.

Met een bloeddrukmeter voor thuisgebruik kun je het effect van een verandering in leefstijl en medicijnen in de gaten houden. Merk je effect en gaat je bloeddruk omlaag? Houd dan het gezonde levenspatroon vol. Maar pas nooit zonder tussenkomst van een arts je medicijngebruik aan.